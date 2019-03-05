Лил грязь на Украину: СБУ нагрянула к скандальному журналисту

Утром 5 марта Служба безопасности Украины нагрянула с обыском к скандальному пророссийскому журналисту Владимиру Скачко.

На это пожаловалась российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"СБУ прямо сейчас нагрянула с обыском в квартиру к известному украинскому оппозиционному журналисту и постоянному эксперту программы "60 минут" Владимиру Скачко. Об этом сообщила супруга журналиста. Прямо в эти минуты мы пытаемся связаться и с Владимиром, и с супругой, но на данный момент и его, и ее телефоны недоступны. Ситуация тревожная", — с наигранной обеспокоенностью заявила одиозная ведущая передачи.

Владимир Скачко Скриншот видео

Сторонница Скачко, правозащитник Наталья Наталина выразила предположение, что его могут подозревать в государственной измене. Ведь журналист известен своими антиукраинскими высказываниями и является постоянным гостем российских телестудий, где грязно ругает Украину.

"Если обыск проводит ведомство Грицака, речь идет скорее всего о 110 или 111 (статье. — Ред.). Владимир известен своими оппозиционными взглядами и красноречивыми критическими высказываниями в адрес власти. Стало известно, что в следственной группе СБУ работают люди, специализирующиеся на делах по госизмене. Ситуация серьезная", — написала Наталина, уточнив, что в доме Скачко также находится его адвокат.

В Службе безопасности Украины пояснили, что обыск у скандального журналиста проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству о посягательстве на территориальную целостность Украины. Скачко является одним из главных фигуратнтов дела.

СБУ УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Скачко устроил скандал на российском ТВ с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом. Поводом для конфликта стали антиукраинские высказывания журналиста, за которые собеседник жестко осудил предателя Родины и обозвал его "подонком".

Напомним, ранее СБУ пришло с обыском к еще одному постоянному гостю кремлевского телевидения — беглому экс-нардепу Василию Волге.

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