Ликвидированы! Россия понесла серьезные потери на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе 5 ноября понесли крупные потери. Всего они лишились 7 человек, двое из них были ликвидированы безвозвратно.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале. Среди ликвидированных – 2 человека из 9 ОМСП.

Санитарные потери (ранеными) составили пять человек.

"1 армейский корпус (о), 9 ОМСП – 1 человек, 11 ОМСП – 1 человек, 2 армейский корпус (о), 4 ОМСБр – 2 человека, 2 ОМСБр – 1 человек", – сообщил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООС сообщили об огромных потерях террористов. Противник потерял почти сотню человек.

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