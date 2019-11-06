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6 ноября • обновлено в 09:33
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Ликвидированы! Россия понесла серьезные потери на Донбассе

2.8т Читать материал на украинском

Российско-оккупационные войска на Донбассе 5 ноября понесли крупные потери. Всего они лишились 7 человек, двое из них были ликвидированы безвозвратно.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале. Среди ликвидированных – 2 человека из 9 ОМСП.

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Санитарные потери (ранеными) составили пять человек.

"1 армейский корпус (о), 9 ОМСП – 1 человек, 11 ОМСП – 1 человек, 2 армейский корпус (о), 4 ОМСБр – 2 человека, 2 ОМСБр – 1 человек", – сообщил Штефан.

Ликвидированы! Россия понесла серьезные потери на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООС сообщили об огромных потерях террористов. Противник потерял почти сотню человек.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Что за 1 армейский корпус? Штирлиц сам название придумал?
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Handus Sergei
Handus Sergei
О, был такой Олег Ярчук,сотнями каждый день армию РФ укладывал)))
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Очень хорошая новость..День почався с хороших новин.
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