Ликвидация Захарченко: опубликовано эксклюзивное видео момента взрыва

Российские СМИ показали видео взрыва в кафе "Сепар" в оккупированном Донецке, в результате которого 31 августа погиб глава "ДНР" Александр Захарченко (чтобы посмотреть, проскрольте страницу вниз).

На видеозаписи с камер наблюдения, которую обнародовал телеканал "Россия 1", видно, как к зданию подъезжает кортеж.

Сначала в кафе зашла его охрана и только после нее – главарь "республики". Когда он находился в тамбуре, прогремел взрыв.

В программе Киселева показали видео взрыва в Донецке, в результате которого погиб Александр Захарченко. pic.twitter.com/DRnwwbCGvQ — Новости Донбасса (@novostidnua) 30 сентября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко.

Также был ранен так называемый министр налогов и доходов "ДНР" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент") и еще несколько человек.