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Ликвидация Захарченко: опубликовано эксклюзивное видео момента взрыва

27.8тЧитать материал на украинском

Российские СМИ показали видео взрыва в кафе "Сепар" в оккупированном Донецке, в результате которого 31 августа погиб глава "ДНР" Александр Захарченко (чтобы посмотреть, проскрольте страницу вниз).

На видеозаписи с камер наблюдения, которую обнародовал телеканал "Россия 1", видно, как к зданию подъезжает кортеж.

Сначала в кафе зашла его охрана и только после нее – главарь "республики". Когда он находился в тамбуре, прогремел взрыв.

Ликвидация Захарченко: опубликовано эксклюзивное видео момента взрыва
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Ликвидация Захарченко: опубликовано эксклюзивное видео момента взрыва
Ликвидация Захарченко: опубликовано эксклюзивное видео момента взрыва

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко.

Также был ранен так называемый министр налогов и доходов "ДНР" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент") и еще несколько человек.

Читайте все новости по теме "Убийство Александра Захарченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Александра Захарченко
Персона
Александр Захарченко
Место
УкраинаДонецк
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Молекулярная кухня по-лугандонски.
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Shramko Yaroslav
Shramko Yaroslav
кондиционер походу рвонул... наверно китайский
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И это не последний взрыв как оказалось, опять же в кафе, тенденция однако.
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