Ликвидация Захарченко и "Моторолы": в "ДНР" назвали имя убийцы

В "ДНР" назвали организатора убийства бывшего руководителя так называемой республики Александра Захарченко.
Как сообщается с сюжете программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1", им является сотрудник украинских спецслужб Сергей Моторин.
"В частности, можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске. В настоящее время является помощником начальника 5-го Управления ДКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко", — сказано в сюжете.
Александр Захарченко
Арсен Павлов (Моторола)
Ранее же главарь "ДНР" Денис Пушилин уже заявлял, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства предыдущего руководителя "республики" Александра Захарченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 августа террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Оккупанты заявили, что один из задержанных якобы является агентом Службы безопасности Украины.
Соратники Захарченко, изучив место взрыва и процесс закладки бомбы, пришли к выводу, что его убийство состоялось не без помощи приближенных к нему людей.
В январе известный украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что видео, на котором запечатлено убийство Захарченко, могло быть постановочным.
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