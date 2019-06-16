ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Ликвидация Захарченко и "Моторолы": в "ДНР" назвали имя убийцы

2.4тЧитать материал на украинском

В "ДНР" назвали организатора убийства бывшего руководителя так называемой республики Александра Захарченко.

Как сообщается с сюжете программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1", им является сотрудник украинских спецслужб Сергей Моторин.

"В частности, можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске. В настоящее время является помощником начальника 5-го Управления ДКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко", — сказано в сюжете.

Александр Захарченко

Александр Захарченко

Арсен Павлов (Моторола)

Арсен Павлов (Моторола)

Ранее же главарь "ДНР" Денис Пушилин уже заявлял, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства предыдущего руководителя "республики" Александра Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр ЗахарченкоАрсений Павлов (Моторола)
Место
УкраинаДонецк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
9
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Серега красавчик. Спец по "курам гриль";))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel