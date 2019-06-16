Ликвидация Захарченко и "Моторолы": в "ДНР" назвали имя убийцы

В "ДНР" назвали организатора убийства бывшего руководителя так называемой республики Александра Захарченко.

Как сообщается с сюжете программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1", им является сотрудник украинских спецслужб Сергей Моторин.

"В частности, можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске. В настоящее время является помощником начальника 5-го Управления ДКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко", — сказано в сюжете.

Александр Захарченко

Арсен Павлов (Моторола)

Ранее же главарь "ДНР" Денис Пушилин уже заявлял, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства предыдущего руководителя "республики" Александра Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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