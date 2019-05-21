Ликвидация российского командира на Донбассе попала на видео

В сети появилось видео ликвидации российского военного Евгения Шабаева (позывной "Лунь"), который воевал на Донбассе на стороне террористов.

Ролик показали на YouTube-странице волонтерского сообщества "Повернись живим" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты", – сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет об украинских защитниках Денисе Козьме ("Дед") и Иване Сакало ("Бродяга").

Скриншот видео

"Да, это была месть за побратимов! Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое о Вооруженных силах Украины и морской пехоте. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках", – написали волонтеры.

Напомним, "Луня" ликвидировали 7 мая в районе Докучаевска. Он был командиром взвода снайперов 5-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, г. Макеевка) 1 АК (г. Донецк) Центра территориальных войск (г. Новочеркасск) Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) вооруженных сил Российской Федерации.

Евгений Шабаев Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе противник три раза нарушил режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое украинских защитников.

Ранее ВСУ успешно провели масштабную операцию по уничтожению военной техники противника в Первомайске в оккупированной Луганской области.

Так, бойцы 54-й механизированной бригады ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ.

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