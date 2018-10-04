''Лидер республики'': Rzeczpospolita опубликовала интервью с Пушилиным

Одна из самых влиятельных польских газет – Rzeczpospolita, которую также считают проправительственной, опубликовала интервью с одним из главарей боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

В опубликованной части материала, его автор Руслан Шошин называет Пушилина "лидером самопровозглашенной республики".

Отмечается, что разговор с главарем "ДНР" состоялся в начале сентября, когда тот еще занимал должность "главы Национального совета".

Издание спросило Пушилина об убийстве Александра Захарченко, действительно ли на востоке Украины есть российские военные и какой будет судьба Минских соглашений и самого конфликта.

"Если бы на Донбассе была российская армия, ситуация была бы совсем другой. Мы действительно хотели, чтобы это произошло в 2014 году. К сожалению, должны были взять оружие в руки те люди, которые работали на местных фабриках и шахтах. Украина понесла большие потери и решила объяснить свое поражение присутствием батальонов российской армии на Донбассе", – заявил террорист.

Также главарь "ДНР" обвинил в ликвидации Захарченко украинские спецслужбы и заявил, что Киев саботирует минский процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилин занял "пост" главаря "ДНР" после убийства Александра Захарченко 7 сентября. Он сразу же начал "зачистку" людей своего предшественника и распределение "постов" между соратниками среди террористов.