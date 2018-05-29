У Путина зуб на Сенцова: историк предупредил о проблеме

Глава России Владимир Путин испытывает личную неприязнь к украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил историк, блогер Юрий Гудыменко, комментируя заявление федеральной службы исполнения наказаний о согласии Сенцова на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

"Верим ли мы ФСИН? Для меня все, что говорит Россия нужно делить на очень большое число. Мы видели позицию Путина и знаем ее именно относительно Сенцова, и она очень радикальна. Для него Сенцов - это особенный человек, к которому у него особенная неприязнь. Я уверен, что РФ может писать что угодно и это будет неправда. Они могут написать, что он заказал шашлык себе в камеру на завтрак. А Сенцов всегда выглядел очень уверенным в своем намерении дойти до конца", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас на освобождение украинского режиссера брошены все возможности.

"Самое главное именно в деле Сенцова, что есть поддержка на Западе и среди людей в шоу-бизнесе. Я не знаю, как можно еще больше бить тревогу, учитывая, что мы и обращаем внимание Запада, но и одновременно поднимаем его цену для возможного торга со стороны путинской России. Мы же помним, что Надежду Савченко поменяли на троих", - отметил блогер.

Также Гудыменко пояснил еще одну разницу в деле освобождении украинского режиссера.

"Сейчас нет возможности сделать Сенцова нардепом и соответственно членом ПАСЕ. Но если его сейчас поддерживают голливудские актеры уровня Джонни Деппа, то это такой зонтик, как у советских диссидентов, например. Мы уже видим, как тема Сенцова и тема рейса МН17 подвязывается в западных СМИ к Чемпионату мира по футболу. Чемпионат состоится, но он будет запятнан для РФ как страны-террориста, страны, которая сбывает самолеты, страны, которая удерживает в заложниках известного во всем мире режиссера. Поэтому он не пройдет так триумфально для России", - считает историк.

Также он не верит в то, что Путин может освободить Сенцова к старту чемпионата мира.

"Этот шаг для него будет очень нетипичным. Во-первых, он не любит отпускать людей; а во-вторых, у него есть личный зуб на Сенцова. Он готов пожертвовать остатками международной репутации, но чтобы Сенцов сидел или умер, или был как-то дискредитирован", - заключил Гудыменко.

Как писал OBOZREVATEL, режиссер из Крыма Олег Сенцов, осужденный за свою проукраинскую позицию, объявил голодовку с требованием освободить всех 64 украинских узников Кремля.