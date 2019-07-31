Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Личная месть Сытника": глава Окружного админсуда Киева отреагировал на расследование НАБУ

949 Читать материал на украинском

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк назвал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины против судей ОАСК личной местью директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом Вовк написал на своей странице в Facebook, заявив, что дело против него является политическим.

"Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США", – написал он.

Новости
Сытник проигнорировал вызов в полицию: его догнали под Полтавой

Артем Сытник

Артем Сытник

УНН

Судья напомнил, что в декабре 2018 года именно ОАСК решил, что глава НАБУ превысил свои полномочия, разгласив информацию об американском лоббисте и политтехнологе Поле Манафорте. Впоследствии последний был вынужден уйти из предвыборного штаба Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией" Партии регионов.

"Президент США Трамп публично высказывался, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника", – написал Волк.

"Итак, Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия", – считает он.

"Личная месть Сытника": глава Окружного админсуда Киева отреагировал на расследование НАБУ

Facebook Павло Вовк

Как писал OBOZREVATEL:

  • 26 июля НАБУ устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева.

  • Следственные действия проходят в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей относительно участников Евромайдана.

  • Также расследуется давление главы суда на членов Высшей квалификационной комиссии судей.

  • В ОАСК считают, что следователи получили разрешение на обыски с нарушением территориальной подсудности дела.

  • 29 июля подозрения на судей были доставлены на подпись к заместителю генерального прокурора Украины.

  • 30 июля Генпрокуратура вызвала четырех судей ОАСК (главу суда Павла Вовка, а также судьей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко и Ивана Шепитко) для вручения им подозрений.

  • Кроме этого, накануне журналист обвинил украинскую власть в том, что она фактически не замечает скандал вокруг Вовка, который ранее признавал национализацию ПриватБанка незаконной, блокировал работу НАБУ, пытался сорвать судебную реформу и заблокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Артем Сытник
Место
Украина Киев
Теги
НАБУ расследование
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
53
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Javorskij Timur
Javorskij Timur
А чего ж в ОСКА признали действия Сытника вмешательством в выборы в США 2016 г. ещё и дело Сытника по его отдыху тоже в этом суде висит, не порядок) Нужно срочно делать из судей податливых марионеток и цеплять их на "крючок" за дело, авось больше не посмеют признать ещё чего не в пользу директора НАБУ)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel