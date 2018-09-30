Лежат тела: в сеть слили видео с погибшими в Горловке детьми. Кадры 18+

В сети появилось видео с места взрыва в оккупированной Горловке, во время которого погибло трое детей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца. Осторожно, кадры 18+).

Место инцидента снял на камеру очевидец. Ролик был обнародован в Telegram-канале LIVE STREAM. Отмечается, что еще один ребенок в результате происшествия госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации в Twitter блогера Видаля Сорокина, ЧП произошло в воскресенье, 30 сентября, около 11:40. "Четыре подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине", - сказано в сообщении.

Погибшими являются семиклассник Коробов Кирилл, 13-летний Максименко Андрей и восьмиклассник Бербинов Виталий. Раненым оказался 10-летний Тулуп Дмитрий.

#Горловка

30.09.2018 в 11.40

4 подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине.

Трое погибли:

Коробов Кирилл, 7 класс

Максименко Андрей, 13 лет

Бербинов Виталий 8 класс

Один раненый - Тулуп Дмитрий Вадимович 2008 г.р. — Видаль Сорокин 🇺🇦 (@VidalSorokin) 30 вересня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Марьинке Донецкой области во дворе частного дома прогремел мощный взрыв, вследствие которого пострадали два человека. Взрыв прогремел после того, как один из мужчин наступил во дворе на неизвестный предмет.