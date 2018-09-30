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Лежат тела: в сеть слили видео с погибшими в Горловке детьми. Кадры 18+

7.6тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео с места взрыва в оккупированной Горловке, во время которого погибло трое детей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца. Осторожно, кадры 18+).

Место инцидента снял на камеру очевидец. Ролик был обнародован в Telegram-канале LIVE STREAM. Отмечается, что еще один ребенок в результате происшествия госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации в Twitter блогера Видаля Сорокина, ЧП произошло в воскресенье, 30 сентября, около 11:40. "Четыре подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине", - сказано в сообщении.

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Погибшими являются семиклассник Коробов Кирилл, 13-летний Максименко Андрей и восьмиклассник Бербинов Виталий. Раненым оказался 10-летний Тулуп Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Марьинке Донецкой области во дворе частного дома прогремел мощный взрыв, вследствие которого пострадали два человека. Взрыв прогремел после того, как один из мужчин наступил во дворе на неизвестный предмет.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
детисмертьвзрывНовости Донбасса
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Anti-banderos
Anti-banderos
"Слили" про детей... Хоть бы свой быдло-жаргон тут-то придержали.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Кровь мучеников - это роса, питающая свободу
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