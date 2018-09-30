Лежат тела: в сеть слили видео с погибшими в Горловке детьми. Кадры 18+

В сети появилось видео с места взрыва в оккупированной Горловке, во время которого погибло трое детей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца. Осторожно, кадры 18+).
Место инцидента снял на камеру очевидец. Ролик был обнародован в Telegram-канале LIVE STREAM. Отмечается, что еще один ребенок в результате происшествия госпитализирован в тяжелом состоянии.
По информации в Twitter блогера Видаля Сорокина, ЧП произошло в воскресенье, 30 сентября, около 11:40. "Четыре подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине", - сказано в сообщении.
Погибшими являются семиклассник Коробов Кирилл, 13-летний Максименко Андрей и восьмиклассник Бербинов Виталий. Раненым оказался 10-летний Тулуп Дмитрий.
#Горловка— Видаль Сорокин 🇺🇦 (@VidalSorokin) 30 вересня 2018 р.
30.09.2018 в 11.40
4 подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине.
Трое погибли:
Коробов Кирилл, 7 класс
Максименко Андрей, 13 лет
Бербинов Виталий 8 класс
Один раненый - Тулуп Дмитрий Вадимович 2008 г.р.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Марьинке Донецкой области во дворе частного дома прогремел мощный взрыв, вследствие которого пострадали два человека. Взрыв прогремел после того, как один из мужчин наступил во дворе на неизвестный предмет.
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