Лежала двое суток: всплыли страшные подробности убийства украинки в Германии

Украинскую заробитчанку 24-летнюю Наталью Михайлюк, тело которой с ножевыми ранениями нашли в немецком Берлине, предположительно убил ее работодатель из-за того, что не хотел отпускать девушку домой.

По данным полиции, преступление произошло 22 июля и ее тело находилось в квартире немца двое суток, пишут "Факты". Мужчина, у которого Наталья работала домработницей, заявил, что ничего не помнит и не понимает, что произошло.

Подробностями трагедии поделился друг Натальи Андрей. Как выяснилось, она была родом из Заставницкого района Чернивецкой области. Там у нее остались восьмилетняя дочка, гражданский муж и родители. До поездки в Германию она работала мастером по наращиванию ресниц.

Наталья Михайлюк Facebook

"Она уехала на заработки неофициально в мае 2019 года, потому что нужны были деньги. Знакомые рассказывали, что в Германии можно заработать больше. Вот Наташа и решила попробовать. Деньги нужны были в первую очередь для ее восьмилетней дочки. Гражданский муж Наташи Александр всячески их поддерживал, но у нас много не заработаешь", – поделился Андрей.

По его словам, на работу Наталья устраивалась к другим людям, однако уже на месте договорилась, что будет жить и работать у подозреваемого.

"Думаю, что если бы там происходило что-то из ряда вон выходящее, она бы об этом рассказала — хотя бы родителям или гражданскому мужу. Как-то раз она обмолвилась, что работодатель не хочет ее отпускать. 22 июля Наташа должна была приехать домой. Я так понял, что возвращаться в Германию она не собиралась. 21 июля она разговаривала с мужем. Говорила, что уже собирает вещи. Это был их последний разговор", – рассказал друг убитой.

Далее связь с украинкой пропала. Она отправила вещи домой в Украину, однако сама так и не появилась.

"Когда в квартиру зашли сотрудники полиции, она нашли там Наташу. Она была мертва. По предварительным данным, ее тело пролежало там несколько дней. Наташин работодатель был дома. Он не смог ничего объяснить. Заявил, что вообще не понимает, что произошло и ничего не помнит. Не исключено, что сейчас он специально "косит" под сумасшедшего, чтобы избежать наказания. Или он действительно какой-то маньяк. Что там произошло и почему он ее убил, мы можем только догадываться. Известно, что он ее зарезал. Ударил ножом в спину", – поделился подробностями Андрей.

Наталья Михайлюк Facebook

Кроме того, по его словам, возле тела Натальи нашли паспорт, который она считала потерянным. Именно из-за этого девушка не могла раньше вернуться в Украину.

"Оказалось, что паспорт был в квартире. Видимо, у ее работодателя. Возможно, он украл документ, чтобы ее не отпускать. А когда узнал, что она все равно уедет, убил. Но это всего лишь предположение", – пояснил мужчина.

Отмечается, что подозреваемого арестовали. Родные девушки ждут разрешения на вывоз тела в Украину, который обойдется им минимум в две тысячи евро. Ее отец уже отправился в Берлин.

Наталья Михайлюк Facebook

"Наташа была очень доброй и светлой девушкой, мы называли ее нашей зажигалочкой. Инициативная, отзывчивая, всегда была готова прийти на помощь. Ее восьмилетняя дочка сейчас с бабушкой и дедушкой. Ей уже сообщили, что мамы больше нет", – сказал друг убитой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чехии в страшной ДТП погибла украинская заробитчанка с Закарпатья.

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