"Летят цинковыми консервами домой!" В предательстве полковника СБУ указали на важный момент

В предательстве бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова указали на важный момент в войне с Россией на Донбассе.

Как сообщил в Twitter украинский журналист Денис Казанский, у нас в стране нет никакой "гражданской войны"

"Гражданская война в Украине – это когда российский агент защищает вторгшихся в страну российских граждан Александра Бородая и Игоря Стрелкова", – отметил он.

Казанский опубликовал часть интервью перебежчика из СБУ, где он рассказывал, как спас главарей "ДНР" от возможной гибели.

"Есть в Донецке отель "Ливерпуль". Приезжает ко мне в Мариуполь его владелец, очень Россию не любит. На предпоследнем этаже, говорит, поселился Стрелков с Бородаем и всем окружением. Готов, мол, организовать маячок на крышу, чтобы вы нанесли удар и обезглавили всю "ДНР". Сообщил в Центр (Россия. – Ред.) в первую очередь, потом в Киев. Там уже пошли переговоры с военными, думали "Точкой У" бить. Разработали операцию в мелочах, вдруг звонит мне директор и говорит: "Вы знаете, съехали, в спешном порядке", – хвастался предатель.

Пользователи сети поддержали мнение журналисты и обсуждали предательство Прозорова.

"Это что. Скоро будет рассказывать, как тротил об*сал, чтоб русский флот не взорвали", "Ой, п*здеть не мешки таскать. Этот урод уже много сказок рассказал", "Этого дурака уволили из рядов СБУ еще год назад, потому что он не прошел медкомиссию. У него печень от "Боярышника" размерами как футбольный мяч", "Точно! Такая у нас "гражданская война", когда граждане РФ убивают в Украине граждан Украины, за что потом становятся грузом 200 и летят цинковыми консервами "дамой-запаребрик", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что после Майдана работал на страну-агрессора.

Также Прозоров заявил о существовании подпольных тюрем на Донбассе, где якобы совершали убийства украинские военные.

В СБУ подтвердили, что Прозоров действительно служил в их рядах, однако был уволен оттуда за пьянство на рабочем месте.

Также в сеть слили скандальное видео с перебежчиком из СБУ Прозоровым.

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