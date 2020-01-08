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8 января • обновлено в 12:51
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"Летели транзитом": в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета

3.2т
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Большинство пассажиров самолета Boeing 737, который разбился в Иране, должны были пересесть на другие рейсы в Борисполе.

Об этом в среду, 8 января, на брифинге рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

"На борту было мало украинцев, так как много пассажиров планировали из Борисполя лететь дальше транзитом", – пояснил он.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

Дыхне сообщил, что будет создана специальная комиссия, которая будет расследовать авиакатастрофу. В ее состав войдет Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители иранской стороны и компания-производитель Boeing. На данный момент рейсы в Иран отложили на неопределенный срок.

Глава МАУ добавил, что самолет совершал обычный регулярный рейс, и не было угроз для его отмены. Сейчас в Тегеране представители компании помогают родственникам погибших. В Украине также работают с родными погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Евгений Дыхне
Место
Украина
Теги
разбился самолет Авиакатастрофа МАУ
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Сивоха сейчас выяснит причину. Хотя ясно кто сбил лайнер.
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