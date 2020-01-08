"Летели транзитом": в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета

Большинство пассажиров самолета Boeing 737, который разбился в Иране, должны были пересесть на другие рейсы в Борисполе.

Об этом в среду, 8 января, на брифинге рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

"На борту было мало украинцев, так как много пассажиров планировали из Борисполя лететь дальше транзитом", – пояснил он.

Авиакатастрофа в Иране

Дыхне сообщил, что будет создана специальная комиссия, которая будет расследовать авиакатастрофу. В ее состав войдет Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители иранской стороны и компания-производитель Boeing. На данный момент рейсы в Иран отложили на неопределенный срок.

Глава МАУ добавил, что самолет совершал обычный регулярный рейс, и не было угроз для его отмены. Сейчас в Тегеране представители компании помогают родственникам погибших. В Украине также работают с родными погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

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