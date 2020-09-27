Летчики мечтают о новых самолетах, но их нет почти 30 лет. Что происходит в Воздушных силах ВСУ

За всю историю независимости Украины Вооруженные силы не получили ни одного нового образца авиационной техники, поэтому военные летают на том, что есть.

Об этом OBOZREVATEL рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимы большие средства и решение высшего руководства.

"Воздушные силы всеми руками "за", чтобы нам закупили новую технику. И летчики, и все об этом просто мечтают. Речь не только о военно-транспортных самолетах, но и истребителях. Однако на все это нужны колоссальные средства и решение высшего руководства. За все годы Независимости Украины Воздушные силы не получили ни одного нового образца авиационной техники. Поэтому пока летаем на том, что есть", – сообщил Игнат.

Самолету Ан-26Ш, который разбился 25 сентября, 43 года.

Самолет Ан-26 (бортовой номер 76), который разбился под Чугуевом. Фото: Александр Доценко

По словам спикера Командования, эти самолеты имеют ресурс до 50-ти лет. И если состояние самолета, его летно-технические характеристики позволяют, тогда он продолжает летать.

"У нас есть профильный завод, госпредприятие "Антонов", что обслуживают эти самолеты и есть контракт с Воздушными силами ВСУ. В 2020 году девять военно-транспортных самолетов (Ан-24, Ан-26 и Ан-30) "прошли работы". Среди них был и Ан-26Ш (штурманский), бортовой номер 76. На заводе ему продлили срок эксплуатации еще на два года – это не было капитальным ремонтом", – рассказал Юрий Игнат.

Представитель Командования Воздушных сил также сообщил, что продление ресурса не является какой-то "исключительно украинской практикой" – так происходит во многих странах мира, в том числе в США. К примеру, американские стратегические бомбардировщики В-52, которые летают с 1955 года - они проходят ремонты, модернизацию и остаются в строю.

Американские В-52 в воздушном пространстве Украины – 14 сентября 2020 г. Воздушные силы ВСУ

Как рассказал Игнат, Ан-26 – одни из надежнейших самолетов, которые есть у нас на вооружении (как военно-транспортные).

"Это такая "рабочая лошадка", которая постоянно летает. На сегодняшний день Ан-26 эксплуатируются в трех частях Воздушных сил ВСУ", – добавил он.

В пятницу, 25 сентября, Ан-26Ш выполнил шесть полетов, но шестая посадка оказалась роковой – самолет с курсантами разбился.

Место крушения Ан-26 возле Чугуевского аэродрома

"В плане полетов указано, что должны были летать до 23 часов. На штурманском самолете отрабатывались задачи именно штурманской подготовки. Полеты в условиях ограниченной видимости, полеты по приборам. Будь то туман, ночное время – это входит в боевую подготовку летчиков", – рассказал Юрий Игнат.

Также он сообщил, что управлял самолетом опытный командир, имеющий 720 часов налета, майор Богдан Кишеня.

По словам представителя Командования Воздушных сил, только после расследования станет ясно, что именно стало причиной авиакатастрофы. Однако утверждать, что курсантов отправили "на ржавом корыте", как уже эмоционально назвали Ан-26 в соцсетях, по его мнению, нельзя.

Единственным выжившим в катастрофе Ан-26Ш оказался курсант Вячеслав Золочевский. Он находится в больнице Харькова. Офис президента

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