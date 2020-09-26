Летчик-испытатель "Антонова" опроверг одну из версий катастрофы Ан-26

Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк опроверг одну из версий катастрофы, что якобы у Ан-26 отказал один двигатель и он из-за этого упал.

По его словам, у самолета никогда не наблюдалось таких дефектов, передает ТСН.

Он сам много раз отрабатывал посадку с выключенным двигателем, но эта машина уверенно летит на втором. Отвергает пилот и версию, что двигатель намеренно выключили в учебных целях. По его мнению, с 20 курсантами на борту, да еще и в темное время суток инструкторы вряд ли бы такое демонстрировали.

Опытный пилот отверг также и версию о перегрузке, ведь на борту находилось вдвое меньше людей, чем может перевезти Ан-26, к тому же курсанты были без багажа.

"А вот должны ли они были быть все на борту во время учебного полета? Остается вопрос, кто именно был за штурвалами и действительно ли курсанты не спутали трассу со взлетной полосой аэродрома", – отметил испытатель "Антонова".

Напомним, что министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26 ВСУ, скорее всего, зацепился крылом за землю.

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