Летчик-испытатель "Антонова" опроверг одну из версий катастрофы Ан-26
Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк опроверг одну из версий катастрофы, что якобы у Ан-26 отказал один двигатель и он из-за этого упал.
По его словам, у самолета никогда не наблюдалось таких дефектов, передает ТСН.
Он сам много раз отрабатывал посадку с выключенным двигателем, но эта машина уверенно летит на втором. Отвергает пилот и версию, что двигатель намеренно выключили в учебных целях. По его мнению, с 20 курсантами на борту, да еще и в темное время суток инструкторы вряд ли бы такое демонстрировали.
Опытный пилот отверг также и версию о перегрузке, ведь на борту находилось вдвое меньше людей, чем может перевезти Ан-26, к тому же курсанты были без багажа.
"А вот должны ли они были быть все на борту во время учебного полета? Остается вопрос, кто именно был за штурвалами и действительно ли курсанты не спутали трассу со взлетной полосой аэродрома", – отметил испытатель "Антонова".
Напомним, что министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26 ВСУ, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В сети распространили список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Всего в катастрофе погибло 26 человек.