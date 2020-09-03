Лесной пожар на Харьковщине: к тушению привлекли сотни человек и авиацию. Видео
Состоянием на утро 3 сентября масштабный пожар в Харьковской области локализовано. Очаги возгорания в селах Горобьевка и Гряникивка ликвидированы.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, на данный момент спасатели продолжают тушение очага лесного пожара на площади около 100 гектар.
Ведомство отметила, что к тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники. Из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет.
Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.
Напомним, что вечером, 2 сентября, в Харьковской и Луганской областях вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов. Площадь возгорания составила около 500 гектар.
Добавим, что возле села Лобачево, что на Луганщине, во время пожаров загорелась военная техника, также пострадали двое военнослужащих.
Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в селе Коцюбинское произошел масштабный пожар на местном рынке.