Лесной пожар на Харьковщине: к тушению привлекли сотни человек и авиацию. Видео

Состоянием на утро 3 сентября масштабный пожар в Харьковской области локализовано. Очаги возгорания в селах Горобьевка и Гряникивка ликвидированы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, на данный момент спасатели продолжают тушение очага лесного пожара на площади около 100 гектар.

Ведомство отметила, что к тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники. Из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет.

Пожар в Харьковской области ГСЧС

Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

Напомним, что вечером, 2 сентября, в Харьковской и Луганской областях вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов. Площадь возгорания составила около 500 гектар.

Лесной пожар в Харьковской области ГСЧС

Добавим, что возле села Лобачево, что на Луганщине, во время пожаров загорелась военная техника, также пострадали двое военнослужащих.

Огонь уничтожил дома ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в селе Коцюбинское произошел масштабный пожар на местном рынке.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!