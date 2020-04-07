Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выступил с новыми обвинениями в сторону главы Офиса президента Андрея Ермака, а также пригрозил генпрокурору Ирине Венедиктовой.
На своей странице в Facebook Лерос заявил, что уголовные дела в отношении него были открыты недавно. А сам Ермак на встрече с президентской фракцией якобы соврал, сообщив, что уголовные дела в отношении нардепа были открыты задолго до скандала.
Лерос настаивает, что был уволен 20 марта с должности советника президента Владимира Зеленского именно потому, что за день до этого дал интервью, в котором раскритиковал инициативу Ермака по Донбассу.
Facebook Гео Лероса
"В этот же день глава офиса даёт команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела. 24 марта старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пишет рапорт своему начальнику с бредовыми обвинениями по муралам 2016 года! 25 марта письмо из СБУ уходит в ДБР. 26 марта ДБР отправляет уведомление генеральному прокурору. И вуаля, можно за депутатом вести слежку, заставлять ходить на допросы, как на работу и постепенно делать послушным!" – пишет Лерос.
Facebook Гео Лероса
Facebook Гео Лероса
Facebook Гео Лероса
Facebook Гео Лероса
При этом он пригрозил, что "знает все и про всех", призвав "думать о последствиях" перед тем, как "делать лживые обвинения".
"Это касается и вас, госпожа Венедиктова", – добавил Лерос.
Накануне Венедиктова заявила, что не давала указаний прокурорам искать материалы на Лероса после публикации пленок с братом главы ОПУ Денисом Ермаком.
Ермак и Лерос
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
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