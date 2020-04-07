Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выступил с новыми обвинениями в сторону главы Офиса президента Андрея Ермака, а также пригрозил генпрокурору Ирине Венедиктовой.

На своей странице в Facebook Лерос заявил, что уголовные дела в отношении него были открыты недавно. А сам Ермак на встрече с президентской фракцией якобы соврал, сообщив, что уголовные дела в отношении нардепа были открыты задолго до скандала.

Лерос настаивает, что был уволен 20 марта с должности советника президента Владимира Зеленского именно потому, что за день до этого дал интервью, в котором раскритиковал инициативу Ермака по Донбассу.

Facebook Гео Лероса

"В этот же день глава офиса даёт команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела. 24 марта старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пишет рапорт своему начальнику с бредовыми обвинениями по муралам 2016 года! 25 марта письмо из СБУ уходит в ДБР. 26 марта ДБР отправляет уведомление генеральному прокурору. И вуаля, можно за депутатом вести слежку, заставлять ходить на допросы, как на работу и постепенно делать послушным!" – пишет Лерос.

Facebook Гео Лероса

Facebook Гео Лероса

Facebook Гео Лероса

Facebook Гео Лероса

При этом он пригрозил, что "знает все и про всех", призвав "думать о последствиях" перед тем, как "делать лживые обвинения".

"Это касается и вас, госпожа Венедиктова", – добавил Лерос.

Накануне Венедиктова заявила, что не давала указаний прокурорам искать материалы на Лероса после публикации пленок с братом главы ОПУ Денисом Ермаком.

Ермак и Лерос

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