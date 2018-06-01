"Я подумал, что это спектакль!" Кравчук об истории с Бабченко

Ни для кого не секрет, что в украинских спецслужбах имеются российские агенты – по крайней мере, так было до последнего времени.

Тем не менее, последняя эффектная спецоперация Службы безопасности Украины с "убийством" и "воскресением" российского журналиста Аркадия Бабченко оказалась абсолютно "чистой": не было никакой утечки информации.

В блиц-интервью OBOZREVATEL первый президент Украины Леонид Кравчук дал свою оценку этому событию, а также рассказал о "кремлевских глазах и ушах" в сегодняшних силовых структурах Украины.

Первый президент также поделился мнением о судьбе Крымского моста и газопроводе, который Россия сооружает в обход Украины.

- Можете ли вы согласиться с тем, что, когда вы стали президентом Украины, связи украинской и российской спецслужб были настолько крепкими, что "кремлевские глаза и уши" были во всех секретных отделах Украины и ФСБ была в курсе всего, что происходит в украинской власти?

- Возможно, говорить о том, что они были везде и всюду, это преувеличение, но то, что тут были российские и руки, и ноги, и глаза – это совершенно естественно.

Потому что, собственно говоря, они были до этого. До этого спецслужбы в Украине не существовало как таковой. Существовала спецслужба Советского Союза.

И когда Украина стала независимой, ничего сразу не изменилось коренным образом. Скажем, не заменили всех сотрудников, не заменили руководителей. Просто спецслужба бывшего Советского Союза перешла в подчинение украинского государства.

Собственно, поэтому можно условно говорить о том, что наши украинские спецслужбы были наполнены российскими агентами, как мы их называли тогда.

Думаю, они и сейчас до конца не искоренены, потому что идет война на востоке, и границы у нас прозрачные – безусловно, российские спецслужбы могут через них проникнуть.

Думаю, нам следует с этим считаться, следует бороться и следует добиваться, чтобы наши люди все больше и больше работали не только в Украине, но также и в России.

- Свидетельствует ли история с Бабченко о том, что Украине все-таки удалось существенно зачистить эти "уши Кремля"? Ведь не было никакой утечки информации о спецоперации.

- Зачистить пока не удалось, но опыт мы получаем. У нас уже есть свои специальные агенты. У нас есть все, чтобы располагать точной, и это важно, и своевременной, что тоже важно, информацией. Потому что без этого действовать практически невозможно.

А информация будет точной и своевременной, когда люди будут преданы своему народу, своему государству и своей национальной сущности.

Я думаю, что в этом направлении уже сделано немало. Но сказать, что все окончено, было бы преувеличением.

- По вашим оценкам, в каких силовых структурах Украины сегодня присутствует наибольшее количество российских агентов?

- Думаю, в Службе безопасности и в полиции.

- Почему?

- Потому что это большие структуры, тем более после реформы. Очень сложно найти людей, которые действительно преданны. Аваков в этом плане делает много, но здесь нужно время.

- Как в целом вы оцениваете операцию с "убийством" и "воскрешением" Бабченко?

- Знаете, сначала я поверил в первое, потом я поверил во второе (смеется).

У нас такого в Украине еще не было, это впервые за все 27 лет независимости. Сначала у меня было впечатление какого-то спектакля. Но потом я сел, взял голову в руки и подумал: туда сошлись глава Службы безопасности, Генеральный прокурор. Потом пришел президент, чтобы поздравить, когда Бабченко "воскрес" (смеется).

Я подумал: ну не может же быть такого, чтобы столько людей ничего не понимали. Хотя, и мир был потрясен. И "Журналисты без границ", и Организация объединенных наций…

Я не думаю, что это дало нам большой авторитет, но я избегаю того, чтобы осуждать или говорить о большой акции.

Я не располагаю необходимой информацией. Слава богу, я не причастен к этому и могу просто наблюдать. Я не знаю, как они работают.

- Итак, вы считаете, что это ни триумф, ни поражение украинских спецслужб? Это просто их рутинная работа?

- Я думаю, что это их работа. Нужно ли было эту работу подавать в таком виде, публично, и должен ли был в этом принимать участие, простите, весь состав Службы безопасности и даже президент Украины?

У меня есть сомнения. Особенно относительно президента, потому что это не его работа.

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- То есть, если бы вы сегодня занимали должность президента, вы бы поступили иначе?

- Я бы никогда туда не пошел. Никогда в жизни.

Не потому, что я не уважаю. Просто это не работа президента. Это работа людей, которые обучены этому.

Когда президент появляется в такой ситуации, это называется пиар.

- Можно задать вам вопрос про Керченский мост?

- Ну, моста я не знаю, я его не видел. Я там не ездил (смеется).

- А хотели бы по нему проехаться?

- Конечно. Я хотел бы посмотреть на него, как он там стоит. Потому что про мост много разговоров.

Но я не инженер, и я вам ничего толкового не скажу. Скажу только одно: раз уж он построен, надо думать, как его использовать не против Украины.

- Есть ли у вас мысли на этот счет?

- Ну, пока нет, но, думаю, со временем появятся. Когда мы победим и Крым будет наш, то это будет хорошо. Мы его будем использовать.

- Рефат Чубаров предложил создать международный консорциум, который бы отобрал у России этот мост в качестве контрибуции за войну против Украины. Поддерживаете ли вы такое предложение?

- Вы знаете, могут быть предложения – и интересные, и гротескные, и комические, и дипломатические. Человек может придумать что угодно. Главное – как это сделать.

- Считаете ли вы, что "Северный поток-2" - это нож в спину Украины со стороны Германии и лично Меркель?

- Мы с вами должны быть дипломатами. Это не нож. Можно сказать, что это неуважение в соответствии к развитию и возможностям Украины.

EurActiv

С учетом того, что у нас есть газопровод и что его можно легко модернизовать и использовать на полную мощность – больше 100 миллиардов кубометров.

Это огромная структура, и зачем строить другую?

Украина может с этим справиться и предложить нормальный сценарий развития этого газотранспортного объекта.

Но Россия хочет обойти. Россия использовала против нас газовую трубу, теперь она использует "Северный поток". Не знаю, что еще она будет использовать. Но я подчеркиваю: Украина может использовать свой газопровод для дела. И я хотел бы, чтобы это было.