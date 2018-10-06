''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''

Террорист "ДНР" Айо Бенес по прозвищу "Черный Ленин" записал видеообращение, в котором возмущается, что его "коммунистическую партию" накануне "выборов" ликвидировали в "ДНР" задним числом.

Видео рассказа "ДНРовца" поделился в Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer. "Разве это не издевательство над народом? Не плевок в лицо демократии?" - спрашивает боевик.

Отметим, Айо, будучи гражданином Латвии, до оккупации Донбасса принимал участие в аннексии Крыма, состоя в так называемых "отрядах самообороны".

"Не хватает ржача за кадром", "Как это? Как это нет партии? Ленин же вот, живой, есть, а партии нет?" "С бумажки читает, боится сбиться", "Ленин головного мозга", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поддерживаемый Кремлем кандидат в главари "ДНР" неожиданно "слился" накануне выборов.