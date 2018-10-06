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''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''

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Террорист "ДНР" Айо Бенес по прозвищу "Черный Ленин" записал видеообращение, в котором возмущается, что его "коммунистическую партию" накануне "выборов" ликвидировали в "ДНР" задним числом.

Видео рассказа "ДНРовца" поделился в Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer. "Разве это не издевательство над народом? Не плевок в лицо демократии?" - спрашивает боевик.

Отметим, Айо, будучи гражданином Латвии, до оккупации Донбасса принимал участие в аннексии Крыма, состоя в так называемых "отрядах самообороны".

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"Не хватает ржача за кадром", "Как это? Как это нет партии? Ленин же вот, живой, есть, а партии нет?" "С бумажки читает, боится сбиться", "Ленин головного мозга", - пишут в комментариях.

''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''
''Ленин головного мозга'': сеть рассмешил восставший против Кремля ''ДНРовец''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поддерживаемый Кремлем кандидат в главари "ДНР" неожиданно "слился" накануне выборов.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРДНРтеррористы "ДНР"видео
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Он Алекс
Он Алекс
шиздец! и этого дурочка не посадили еще в дурку..............конченные винторогие ватоцефалы лугандонии,,,
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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