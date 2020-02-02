Легла на рельсы: на Прикарпатье трагически погибла 19-летняя девушка

В Ивано-Франковской области в Тысменицком районе 1 февраля на железнодорожном переезде поезд сообщением Черновцы – Киев сбил насмерть девушку.

Девушке было 19 лет. Она легла на железнодорожное полотно, по которому двигался поезд - он следовал в направлении Львова. Около 1:00 поезд совершил наезд на девушку. Она погибла на месте происшествия, сообщает "Галицький кореспондент".

Правоохранители при осмотре места происшествия нашли блокнот девушки, в котором говорилось о намерении совершить самоубийство. На месте происшествия судмедэксперт на теле девушки других повреждений, кроме тех, что она получила вследствие ДТП, не обнаружил.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство, с пометкой – самоубийство). Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти.

Установлено, что девушка - жительница села Заболотив Любашевского района Волынской области.

Как стало известно информационному агентству "Волинські новини", она училась на втором курсе физико-математического факультета ВНУ им. Леси Украинки. На Прикарпатье приехала в гости.

versiya.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах на железнодорожном вокзале локомотив сбил 25-летнюю девушку, которая из-за передозировки наркотиков присела "отдохнуть" на рельсах.

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