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2 февраля • обновлено в 15:48
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Легла на рельсы: на Прикарпатье трагически погибла 19-летняя девушка

2.5т
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В Ивано-Франковской области в Тысменицком районе 1 февраля на железнодорожном переезде поезд сообщением Черновцы – Киев сбил насмерть девушку.

Девушке было 19 лет. Она легла на железнодорожное полотно, по которому двигался поезд - он следовал в направлении Львова. Около 1:00 поезд совершил наезд на девушку. Она погибла на месте происшествия, сообщает "Галицький кореспондент".

Правоохранители при осмотре места происшествия нашли блокнот девушки, в котором говорилось о намерении совершить самоубийство. На месте происшествия судмедэксперт на теле девушки других повреждений, кроме тех, что она получила вследствие ДТП, не обнаружил.

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Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство, с пометкой – самоубийство). Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти.

Установлено, что девушка - жительница села Заболотив Любашевского района Волынской области.

Как стало известно информационному агентству "Волинські новини", она училась на втором курсе физико-математического факультета ВНУ им. Леси Украинки. На Прикарпатье приехала в гости.

Легла на рельсы: на Прикарпатье трагически погибла 19-летняя девушка

versiya.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах на железнодорожном вокзале локомотив сбил 25-летнюю девушку, которая из-за передозировки наркотиков присела "отдохнуть" на рельсах.

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Автор
Павел Заяц
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
поезд самоубийство
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