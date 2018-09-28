''Легкая шизофрения'': экс-командир военного училища вспомнил курсанта Чепигу-Боширова

Бывший командир в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) Александр Боржко вспомнил своего курсанта Анатолия Чепигу (Руслана Боширова), которого сейчас подозревают в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля.

Боржко подтвердил, что в 2001 году он выпускал курсанта по фамилии Чепига, который позже действительно воевал в Чечне, пишет РИА Новости.

При этом военный подчеркнул, что в ДВОКУ готовили военных офицеров для выполнения боевых заданий, а не агентурных мероприятий.

Как утверждает агентство, он назвал "легкой шизофренией" информацию о причастности Чепиги к отравлению Скрипалей.

Руслан Боширов/Анатолий Чепига

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница села Березовка в Амурской области России узнала на фотографиях Руслана Боширова своего односельчанина Анатолия Чепигу.