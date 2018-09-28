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''Легкая шизофрения'': экс-командир военного училища вспомнил курсанта Чепигу-Боширова

3.6тЧитать материал на украинском

Бывший командир в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) Александр Боржко вспомнил своего курсанта Анатолия Чепигу (Руслана Боширова), которого сейчас подозревают в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля.

Боржко подтвердил, что в 2001 году он выпускал курсанта по фамилии Чепига, который позже действительно воевал в Чечне, пишет РИА Новости.

При этом военный подчеркнул, что в ДВОКУ готовили военных офицеров для выполнения боевых заданий, а не агентурных мероприятий.

Как утверждает агентство, он назвал "легкой шизофренией" информацию о причастности Чепиги к отравлению Скрипалей.

Руслан Боширов/Анатолий Чепига

Руслан Боширов/Анатолий Чепига

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница села Березовка в Амурской области России узнала на фотографиях Руслана Боширова своего односельчанина Анатолия Чепигу.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
Россия
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Британские спецслужбы установили третьего участника покушения на Скрипаля, но не назвали его имя. -И ежу понятно, что это - Путин. -Теперь отравят «Новичком» и ежа.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Свидури и великобреханцы опять жидко обосрались, ну уж очень хочется им задеть Россию, но масштаб не тот, даже если бы все это было правдой, то все равно были бы посланы.
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Shevtsov Rostislav
Shevtsov Rostislav
Нет проблем ! Покажите настоящего Чепигу!! И утрите нос британцам! :)
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Shevtsov Rostislav, Хохловыблядок! Сначала нужно было Боширова показать! Показали. Теперь Чепигу! Покажем, появится новый персонаж, потом еще один, потом еще один и т.д. Да, не пошли бы вы на хуй! Ты-гнида тупорылая просто хотя бы на фото посмотри: форма ушей, форма бровей, посадка глаз, форма нижней губы! Нос и тот не совсем похож!
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