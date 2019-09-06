Легендарный разведчик: стало известно, кто погиб из-за спецоперации по Цемаху

Во время спецоперации по "похищению" террориста Владимира Цемаха на оккупированной территории Донбасса был тяжело ранен, а затем скончался легендарный военный разведчик.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь не о сотруднике СБУ, как ранее писали некоторые СМИ. Однако спецоперация действительно была совместной.

"Погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен. На отходе подорвались в серой зоне", — рассказал источник.

Также он добавил, что Служба безопасности помогла с лечением, врачи сделали все возможное, но спасти воина не удалось. Было тяжелое ранение. За жизнь боролся две недели.

Александр Колодяжный

По информации OBOZREVATEL, во время спецоперации погиб Александр Колодяжный (позывной "Кол") .

Это было его четвертое ранение с начала войны.

Александр Леонидович Колодяжный родился 1 января 1974 года в Днепре. Срочную службу проходил в десантных войсках. До 2014 года занимался абсолютно мирным делом: был торговым представителем.

Все изменилось в июле 2014-го. Александр добровольцем пришел в военкомат. И сознательно выбрал не рембат в тылу, а службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне.

С этим подразделением он прошел все горячие точки войны на Донбассе — Марьинку, Красногоровку, Широкино, Пески, две ротации в ДАП, Авдеевку… С ним же "Кол" оставался до конца.

Разведчик 74 ОРБ Александр Колодяжный

Подробнее о погибшем разведчике можно прочитать в нашем материале: "Хочу вернуться только с победой!" Последний бой "киборга" Колодяжного.

P.S. 6 сентября днем в СБУ опровергли информацию СМИ о гибели своего сотрудника. Во время спецоперации погиб именно военный разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд отпустил Цемаха 5 сентября. РосСМИ заявили, что Владимир Цемах, бывший "начальник ПВО" террористов, якобы включен в список на обмен между РФ и Украиной.

Владимир Цемах. Киевский апелляционный суд, 5 сентября Facebook Алены Луньковой

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