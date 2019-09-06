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8 сентября • обновлено в 11:38
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Анна Молчанова
Анна Молчанова
Заместитель шеф-редактора "Обозревателя" Все статьи автора

Легендарный разведчик: стало известно, кто погиб из-за спецоперации по Цемаху

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Во время спецоперации по "похищению" террориста Владимира Цемаха на оккупированной территории Донбасса был тяжело ранен, а затем скончался легендарный военный разведчик.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь не о сотруднике СБУ, как ранее писали некоторые СМИ. Однако спецоперация действительно была совместной.

"Погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен. На отходе подорвались в серой зоне", — рассказал источник.

Также он добавил, что Служба безопасности помогла с лечением, врачи сделали все возможное, но спасти воина не удалось. Было тяжелое ранение. За жизнь боролся две недели.

Александр Колодяжный

Александр Колодяжный

По информации OBOZREVATEL, во время спецоперации погиб Александр Колодяжный (позывной "Кол") .

Это было его четвертое ранение с начала войны.

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Александр Леонидович Колодяжный родился 1 января 1974 года в Днепре. Срочную службу проходил в десантных войсках. До 2014 года занимался абсолютно мирным делом: был торговым представителем.

Все изменилось в июле 2014-го. Александр добровольцем пришел в военкомат. И сознательно выбрал не рембат в тылу, а службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне.

Легендарный разведчик: кто погиб из-за спецоперации по Цемаху

С этим подразделением он прошел все горячие точки войны на Донбассе — Марьинку, Красногоровку, Широкино, Пески, две ротации в ДАП, Авдеевку… С ним же "Кол" оставался до конца.

Разведчик 74 ОРБ Александр Колодяжный

Разведчик 74 ОРБ Александр Колодяжный

Подробнее о погибшем разведчике можно прочитать в нашем материале: "Хочу вернуться только с победой!" Последний бой "киборга" Колодяжного.

P.S. 6 сентября днем в СБУ опровергли информацию СМИ о гибели своего сотрудника. Во время спецоперации погиб именно военный разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд отпустил Цемаха 5 сентября. РосСМИ заявили, что Владимир Цемах, бывший "начальник ПВО" террористов, якобы включен в список на обмен между РФ и Украиной.

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Владимир Цемах. Киевский апелляционный суд, 5 сентября

Владимир Цемах. Киевский апелляционный суд, 5 сентября

Facebook Алены Луньковой

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев, Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах, как экс-начальник ПВО боевиков, может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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Автор
Анна Молчанова Анна Молчанова
Темы
Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Главное управление разведки терроризм Служба безопасности Украины Министерство обороны Украины
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Бад Дмитрий
Бад Дмитрий
78% українців вважають, що Цемаха варто віддати Росії заради порятунку бранців Кремля Вчора, 6-го вересня, під час прямого ефіру Савік Шустер (savikshuster.com) запитав у глядачів в студії: “На вашу думку, чи варто віддавати Володимира Цемаха Росії задля порятунку українців?”. 78% відповіли, що варто, а відповідно 22%, що ні.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Как погиб? Прикрывая отход? Да,мужик. Да,герой. Да,сбушники молодцы,и среди них есть отличные ребята. А теперь вопрос- а кого вы защищаете? Ради чего? Вы,рискуя жизнью выполняете задание. Опасное. Опаснейшее. А потом тут,в тылу,в столице страны,которая воюет суд отпускает того,ради которого вы рисковали. Вам не противно? Не обидно? А нет желания этого судью утопить? Повесить? Послать на три буквы ЗЕдента и его свору? Устроить переворот,наконец? Или вы так и будете терпеть такое? Знаете,стать профи можно,благо технологии есть. А воспитать чувство гордости,самоуважения нельзя. И за деньги это не купиш
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Тарасенко Александр
Тарасенко Александр
Коротков Сергей, Ты молодец, если так считаешь. Только не будут они судью , не топить не посылать, не созрели.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Прямо легендарный? Разведчик? Вообще-то, на бомжа похож. Нищего бомжа, что за деньги готов был на все. Даже сдохнуть. Украинская сторона перебарщивает с сопливым пафосом. Для особой достоверности, размещают фотки сильно избитого Цемаха, с комментариями, что он мол признался. Знаете, когда пытают, большинство готово что угодно признать, лишь бы перестали мучить. Так что, это просто еще одно доказательство, что Украина страна мерзопакостная. И все.
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