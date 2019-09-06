Легендарный разведчик: стало известно, кто погиб из-за спецоперации по Цемаху

Во время спецоперации по "похищению" террориста Владимира Цемаха на оккупированной территории Донбасса был тяжело ранен, а затем скончался легендарный военный разведчик.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь не о сотруднике СБУ, как ранее писали некоторые СМИ. Однако спецоперация действительно была совместной.
"Погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен. На отходе подорвались в серой зоне", — рассказал источник.
Также он добавил, что Служба безопасности помогла с лечением, врачи сделали все возможное, но спасти воина не удалось. Было тяжелое ранение. За жизнь боролся две недели.
Александр Колодяжный
По информации OBOZREVATEL, во время спецоперации погиб Александр Колодяжный (позывной "Кол") .
Это было его четвертое ранение с начала войны.
Александр Леонидович Колодяжный родился 1 января 1974 года в Днепре. Срочную службу проходил в десантных войсках. До 2014 года занимался абсолютно мирным делом: был торговым представителем.
Все изменилось в июле 2014-го. Александр добровольцем пришел в военкомат. И сознательно выбрал не рембат в тылу, а службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне.
С этим подразделением он прошел все горячие точки войны на Донбассе — Марьинку, Красногоровку, Широкино, Пески, две ротации в ДАП, Авдеевку… С ним же "Кол" оставался до конца.
Разведчик 74 ОРБ Александр Колодяжный
Подробнее о погибшем разведчике можно прочитать в нашем материале: "Хочу вернуться только с победой!" Последний бой "киборга" Колодяжного.
P.S. 6 сентября днем в СБУ опровергли информацию СМИ о гибели своего сотрудника. Во время спецоперации погиб именно военный разведчик.
Как сообщал OBOZREVATEL, суд отпустил Цемаха 5 сентября. РосСМИ заявили, что Владимир Цемах, бывший "начальник ПВО" террористов, якобы включен в список на обмен между РФ и Украиной.
Владимир Цемах. Киевский апелляционный суд, 5 сентября
Facebook Алены Луньковой
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев, Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах, как экс-начальник ПВО боевиков, может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
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