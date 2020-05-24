Легендарный комбат и бывший доброволец: что известно о погибших за последнюю неделю воинах ОС

В течение последней недели в Донбассе не утихала война. Враг ежедневно обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм и 82 мм минометов, а также подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, БПЛА и стрелкового оружия. Главари ОРДЛО начали выставлять Украине ультиматумы, показательно лязгать оружием, заявляя о "приведении войск республик в состояние повышенной боеготовности" и анонсировать наступление на подконтрольные правительству территории.

Однако на мирных территориях уже традиционно о войне почти не вспоминали. Кроме Северодонецка и Павлограда: на этой неделе туда повезли "груз 200". Погибли комбат "Луганск-1" и солдат 93 ОМБР.

Предлагаем вспомнить тех, кто отдал жизнь за Украину.

Сергей Губанов, БПСПОП "Луганск-1"

Сергей Губанов, БПСПОП "Луганск-1"

Сергей Леонидович Губанов ( "Седой") родился 21 июня 1975 года в городе Стаханов Луганской области.

Срочную службу проходил в 95 ОМБр. В 1999 году окончил Донецкий институт внутренних дел, а в 2004-м получил диплом Национальной академии внутренних дел.

В милиции – с 1995 года. Начинал Сергей Губанов оперативником уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции - и двигался по карьерной лестнице аж до должности начальника Луганского городского управления МВД. Непосредственно перед войной Сергей Губанов возглавлял Ленинский райотдел МВД в Луганске.

Когда летом 2014-го в Луганске сепаратисты и их кураторы из России начали захватывали админздания - в участок к Губанову тоже пришли. У него требовали сдать оружие. Он отказался. Тогда его вместе с другими офицерами милиции взяли в плен. Губанов впоследствии вспоминал: за сутки, которые они провели у боевиков, их пытали и имитировали расстрел: требовали рассказать, где спрятано оружие. Милиционеры выстояли. А через сутки пленных милиционеров удалось освободить. Еще через несколько дней после освобождения все они начали замечать слежку возле своих домов и узнали, что их внесли в расстрельный список.

Так Сергей Губанов вынужден был уехать из Луганска – и пошел защищать свою землю с оружием в руках. 6 лет на фронте – без ротаций. Освобождал Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, который стал для семьи Губанова второй малой родиной. Мечтал освободить родной Стаханов.

С 2015 года Сергей Губанов был командиром батальона "Луганск-1".

20 мая 2020 года группа полицейских под руководством Губанова выехала выполнять задачи комадования штаба ООС. Группа должна была патрулировать населенные пункты на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, от поселка Кряковка до Станицы Луганской. В задачи группы входило не допустить проникновения на подконтрольную территории вражеских ДРГ, перекрыть контрабанду и обеспечивать правопорядок.

Около 21.30 неподалеку от населенного пункта Трехизбенка автомобиль, в котором ехал Губанов, подорвался на взрывном устройстве. Трое бойцов получили тяжелые осколочные ранения. За их жизнь борются врачи. А их комбат, Сергей Губанов, несокрушимый "Седой" - погиб.

"У меня с ним было много совместных боевых задач. Могу сказать однозначно, что такого комбата у нас уже не будет. Он все боевые выходы был вместе с нами. Абсолютно все. Всегда шел впереди и прикрывал группу... Или же позади, чтобы прикрыть наши спины. С ним было надежно. Знак мы называли его ПАПА", - вспоминает Наталья Богуславская, боец батальона" Луганск-1 ".

"Сергей всегда берег людей. Не всякий командир способен так заботиться о своем личном составе. Это командир, в подразделении которого всегда был порядок. Ребята очень его уважали. Комбат был реальным примером настоящего офицера для личного состава. Он достойно нес службу и всегда был рядом с людьми, со своими бойцами, боевыми побратимами. Даже тогда, когда погиб, – он шел к своим ребятам... Настоящий, искренний, достойный. Всегда", - отзывается о легендарном комбате Александр Фацевич, руководитель патрульной полиции.

"Сердце и мозг разрываются от боли: почему именно он? Наверное, потому что он настоящий комбат - лучший... Потому что он из тех командиров, кто говорит "За мной" , а не "Вперед". Он был и погиб настоящим украинцем. Воином, патриотом, командиром, человеком. Брат и друг. Покойся с миром, держи там небо над нами", - говорит Сергей Козак, бывший руководитель батальона территориальной обороны" Волынь ".

"Комбат был человеком с большой буквы. Он всегда считал, что офицер должен поступать по чести. И сам так делал. Он отстаивал честь своей страны, честь офицера и честь своего коллектива, за который стоял горой", - убеждена Марьяна Епишева, боец батальона "Луганск-1".

"Гибель Сергея Губанова - это большая потеря для Украины. Познакомился с ним на Луганщине, когда наш батальон выполнял там боевые задачи. Трудно говорить о таком человеке в прошедшем времени – неординарная личность, большой патриот Украины. Он был настоящим воином – крепкий, мощный, с огромной силой духа, умением организовать и повести за собой людей. А еще имел отличное чувство юмора, которое очень помогало в трудные времена", - вспоминает о павшем комбате Александр Мороз, экс-комбат батальона "Винница".

В 2016 году за проявленное мужество и воинскую доблесть Губанов был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени. 21 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о присвоении Губанову звания Героя Украины – посмертно. Золотую Звезду Героя вместо "Седого" получала его жена.

Похоронили комбата 22 мая на городском кладбище в Вороново под Северодонецком. Отдать ему последний долг пришли около тысячи человек. Очередь на прощание тянулась более 3 часов.

У героя остались больная мама и жена.

Евгений Сафонов, 93 ОМБр

Евгений Сафонов, 93 ОМБр

Евгений Николаевич Сафонов ( "Сафон") родился 25 ноября 1988 в городе Павлоград Днепропетровской области. Окончил среднюю школу №8 в Павлограде.

По образованию – электрогазосварщик: в 2007 году Евгений закончил Западно-Донбасский профессиональный лицей в родном городе. После учебы работал на ряде павлоградских предприятий. Последнее место работы – ШУ "Терновское", входящее в структуру ДТЭК "Павлоградуголь". Там Евгений Сафонов работал с 2016 года - горняком по ремонту горных выработок на участке конвейерного транспорта.

Еще в 2014 году Евгений в течение определенного времени воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". Затем вернулся к мирной жизни. Но впоследствии снова решил идти защищать Украину: с 30 января 2019 года служил по контракту в 93 ОМБр - номером расчета противотанкового артиллерийского взвода противотанковой артиллерийской батареи противотанкового артиллерийского дивизиона бригады.

Первую ротацию Евгений Сафонов вместе с собратьями, среди которых было немало его земляков из Павлограда, провел, защищая Авдеевку. Во второй ротации подразделения бригады выполняли задания на Луганском направлении.

21 мая 2020 года, около 4 утра грузовик, в котором ехали военнослужащие 93 ОМБр, попал под обстрел около населенного пункта Крымское: враг обстрелял автомобиль запрещенными Минскими договоренностями 120 мм минами. Произошло это практически сразу после того, как самопровозглашенный "лидер" так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник выдвинул Украине ультиматум и заявил о намерениях "подвинуть линию соприкосновения".

От подбитого грузовика остался лишь обгоревший каркас. А Евгений Сафонов погиб.

Остатки подбитого врагом военного автомобиля

"Могу сказать о нем только лучшее. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком", - вспоминал о "Сафоне" командир батальона.

"Друзья и коллеги помнят его как веселого, отзывчивого и надежного товарища. Евгений сознательно и добросовестно выполнял поставленные задачи. Работал на совесть", - разделяют высокую оценку комбата в ШУ "Терновское", где Сафонов работал до подписания контракта с ВСУ.

В результате вражеского обстрела, пятеро товарищей "Сафона" получили многочисленные осколочные ранения и контузии. Всех их эвакуировали в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова. Сейчас медики оценивают состояние воинов как средней тяжести и уверяют: угрозы для их жизни нет.

"Мы не переживаем за физическое состояние здоровья бойцов. Они морально подавлены, так как все произошло на их глазах. После того как произошел взрыв и машина перевернулась, солдаты доставали своих товарищей и видели, как погиб один из них. Все эти моменты тяжело бьют по психике", - рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Самому молодому солдату раненому солдату – всего 18 лет, он родом из Черкасс. Один военнослужащий – из Ровенской области. Еще один – с Луганщины. Два солдата – из Новомосковска и Павлограда, что на Днепропетровщине.

"Ребята тяжело переносят смерть боевого товарища и очень переживают. Сейчас у них одно желание – попасть на похороны друга", - говорит Рыженко.

В последний путь Евгения Сафонова провели в родном городе 23 мая.

У него остались мама, брат, жена и 2-летний сын Денис.

...Чуть больше месяца назад комбат Губанов на своей странице в Фейсбуке написал: "Свобода никогда не является неотъемлемым правом. Она или оплачивается кровью патриотов, или исчезает навсегда". И "Седой", и "Сафон" были свободными при жизни – и собственной кровью оплатили свободу для своей страны. Страны, которую так любили. И за которую, не раздумывая, пошли на смерть.

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