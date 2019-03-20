Легализация оружия в Украине: стало известно о новой проблеме

На сегодняшний день украинцы не готовы к легализации оружия в стране. Проблема не только в его применении, а и в недоверии к другим людям, которые также будут владеть огнестрелами.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Он отметил, что 10% граждан Украины готовы приобрести себе оружие.

"Это необходимость стрелять на поражение. Готовы ли украинцы к такому, даже если это будет ответ на преступление против них? Здесь сложно ответить. 10% украинцев признаются, что готовы быть собственниками оружия. А если поставить вопрос, что у их соседа оно тоже будет? Мне кажется, что сегодня люди еще не готовы к такому, здесь вопрос в доверии к другим, кто тоже может стрелять", – сказал он.

Петренко сравнил легализацию оружия с ремнем безопасности в автомобиле. Это тоже способ защитить себя, уверен он, но этим мало кто пользуется.

"Что такое оружие? Это прежде всего ограждение себя. Представим, что человек садится в машину. Скажите, какой процент водителей, пристегивающихся ремнем? Небольшой. Приведу пример опроса в Киеве в прошлом году. Говорили о росте преступности, безопасности в отношении граждан. Более половины согласились с тем, что угроз безопасности стает больше. А был также вопрос – что бы вы сделали, чтобы уменьшить угрозы? Только 7% опрошенных признались, что что-то бы сделали. То есть люди видят проблему, а сами для решения не могут ничего сделать. А можно же, например, поставить дополнительный замок на двери, сигнализацию, возле квартиры обустроить видеонаблюдение, договориться с подъездом, чтобы поставить камеры во дворе... С преступностью можно бороться и не только методами огнестрельного оружия", – отметил он.

Ранее в эфире ObozTV писательница Лариса Ницой призвала вооружить украинцев. По ее словам, легализация оружия в Украине спасет от полномасштабного российского вторжения.

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