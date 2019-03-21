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"Лечил" уже мертвого ребенка: украинские звезды стали жертвами афериста

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Полиция задержала 26-летнего жителя Днепра, который выманивал деньги на операцию за рубежом для больного ребенка.

Как пишет "КП в Украине", аферист якобы собирал деньги на лечение Артура С. из Черкасс. Родившийся с тяжелой патологией ребенок действительно перенес несколько операций в столичном "Охматдете", но шансы были минимальны. Даже после смерти мальчика мошенник продолжал "сбор средств" в сети.

Мужчина действовал через фейковый аккаунт некой Марины Гаркуши в Facebook. На него обратила внимание украинский кинопродюсер Ирина Вратарева.

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"Эта девушка, за которой, как потом оказалось, скрывался парень, обращалась и ко мне за деньгами, наше общение закончилось тем, что "она" нахамила. Я умею проверять информацию, а когда начала заниматься благотворительностью, поняла, что в этом секторе сплошной хаос. Мальчик, на спасение которого просили деньги, был полгода как мертв", — рассказала она.

Известно, что мошенник подменял в объявлениях о просьбе помощи номер карты мамы больного мальчика на подставной, или же самостоятельно писал сообщения с просьбами.

Банк, через который проводились операции, не указывал при перечислениях фамилию владельца, и благотворитель не видел обмана.

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Кроме того, задержанный часто писал приватные сообщения публичным людям и просил о пожертвованиях.

Доподлинно известно, что один популярный эстрадный артист перечислил аферисту 10 тысяч гривен. Другого известного человека шантажировали тем, что мальчик "умер из-за его жадности".

"Лечил" уже мертвого ребенка: украинские звезды стали жертвами афериста

"Лечил" уже мертвого ребенка: украинские звезды стали жертвами афериста
"Лечил" уже мертвого ребенка: украинские звезды стали жертвами афериста

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине мошенники придумали новую схему развода. Злоумышленники являются к пенсионерам и говорят, что в стране внедряют денежные новации, потому все сбережения нужно срочно обменять на новые купюры.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаДнепр
Теги
мошенникиафераНациональная полиция Украиныфотографии
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