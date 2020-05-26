Бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева заочно арестовали в уголовном производстве по фактам организации убийств активистов на Майдане Независимости во время Революции Достоинства в 2014 году.

Соответствующее решение принял Печерский суд Киева 25 мая, передает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Там уточнили, что в этом производстве расследуют организацию экс-президентом Украины Виктором Януковичем превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Речь идет о превышении власти рядом бывших топ-чиновников, что привело к массовым жертвам на Майдане.

"Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", – говорится в сообщении.

Лебедев был народным депутатом трех созывов, с декабря 2012 года и до 27 февраля 2014 руководил Министерством обороны. Покинул Киев еще 21 февраля, с марта 2014 объявлен в розыск. По данным из открытых источников, проживает в оккупированном Севастополе, входит в коллегию Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Институтской в Киеве в среду, 11 марта, состоялся следственный эксперимент в уголовном производстве по событиям Майдана.