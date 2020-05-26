Известное французское издание "отдало" украинский Крым России

Дарья Дурова Расследования 21:51, 26.05.2020 Обновлено: 22:06, 26.05.2020

Французское издание Le Monde в карте распространения COVID-19 в мире указало аннексированный украинский Крым территорией России.

Ошибку заметили 26 мая, однако уже вечером вторника влиятельное французское СМИ ее исправило. Интерактивная карта опубликована на сайте Le Monde.

Крым
Front News International

При наведении курсора на территорию Крымского полуострова на эпидемиологической карте отмечалось, что Крым – это якобы Россия. Во всплывающем фрейме издание приводило данные о показателях эпидемии в РФ, а территорию подсвечивало одним цветом.

Крым сперва был указан "российской" территорией
Скриншот

Добавим, раздел "Коронавирус: визуализация эпидемии во Франции и в мире" на сайте обновляется дважды в день.

Ошибку исправили, показав правильную карту Украины
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало карту распространения коронавируса в мире, на которой аннексированный Крым был обозначен российской территорией.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

На "Новой почте" клиентка сняла трусы и надела вместо маски. Видео

ГБР устроило "маски-шоу" с повесткой для Порошенко в Музее Гончара

Богдана захотели наказать за выходку в зоопарке Киева

Российско-оккупационные войска убили украинского воина на Донбассе

Тищенко проехался "зайцем" в киевской маршрутке