Известное французское издание "отдало" украинский Крым России
Французское издание Le Monde в карте распространения COVID-19 в мире указало аннексированный украинский Крым территорией России.
Ошибку заметили 26 мая, однако уже вечером вторника влиятельное французское СМИ ее исправило. Интерактивная карта опубликована на сайте Le Monde.
При наведении курсора на территорию Крымского полуострова на эпидемиологической карте отмечалось, что Крым – это якобы Россия. Во всплывающем фрейме издание приводило данные о показателях эпидемии в РФ, а территорию подсвечивало одним цветом.
Добавим, раздел "Коронавирус: визуализация эпидемии во Франции и в мире" на сайте обновляется дважды в день.
Как писал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало карту распространения коронавируса в мире, на которой аннексированный Крым был обозначен российской территорией.