Известное французское издание "отдало" украинский Крым России

Французское издание Le Monde в карте распространения COVID-19 в мире указало аннексированный украинский Крым территорией России.

Ошибку заметили 26 мая, однако уже вечером вторника влиятельное французское СМИ ее исправило. Интерактивная карта опубликована на сайте Le Monde.

Крым Front News International

При наведении курсора на территорию Крымского полуострова на эпидемиологической карте отмечалось, что Крым – это якобы Россия. Во всплывающем фрейме издание приводило данные о показателях эпидемии в РФ, а территорию подсвечивало одним цветом.

Крым сперва был указан "российской" территорией Скриншот

Добавим, раздел "Коронавирус: визуализация эпидемии во Франции и в мире" на сайте обновляется дважды в день.

Ошибку исправили, показав правильную карту Украины Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало карту распространения коронавируса в мире, на которой аннексированный Крым был обозначен российской территорией.