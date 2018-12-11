''Л/ДНР'' жестко поплатились: в ОС сообщили хорошие вести с Донбасса

Один террорист "Л/ДНР" был уничтожен, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе.

При этом среди украинских воинов потерь за минувшие сутки нет. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 10 декабря российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на донецком направлении", — говорится в сообщении.

Из минометов калибра 82 мм враг совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Свободный на попаснянском направлении, Зайцево на горловском направлении, шахты Бутовка и Пески на донецком направлении.

"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельске на донецком направлении и Чермалык на мариупольском направлении", — добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование фейковой республики "ДНР" заявило о якобы подготовке Вооруженных сил Украины к наступлению.

По данным "разведки "ДНР", вдоль линии фронта украинская армия разместила большое количество сил и вооружения.