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''Л/ДНР'' жестко поплатились: в ОС сообщили хорошие вести с Донбасса

5.7тЧитать материал на украинском

Один террорист "Л/ДНР" был уничтожен, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе.

При этом среди украинских воинов потерь за минувшие сутки нет. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 10 декабря российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на донецком направлении", — говорится в сообщении.

Из минометов калибра 82 мм враг совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Свободный на попаснянском направлении, Зайцево на горловском направлении, шахты Бутовка и Пески на донецком направлении.

"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельске на донецком направлении и Чермалык на мариупольском направлении", — добавили в ОС.

Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие вести

Как сообщал OBOZREVATEL, командование фейковой республики "ДНР" заявило о якобы подготовке Вооруженных сил Украины к наступлению.

По данным "разведки "ДНР", вдоль линии фронта украинская армия разместила большое количество сил и вооружения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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