"Л/ДНР" заявили о разгромном ударе по ВСУ и показали видео

Террористы начали распространять в сети новое видео, на котором, по их словам, запечатлен "разгром" блиндажа ВСУ на Донбассе.

В то же время, не уточняется где и когда это произошло. Ролик с разрушающим ударом показал в своем Twitter блогер Necro Mancer. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Заявляют ПТУР по блиндажу ВСУ, дата и место съемки неизвестно", – сказано в пояснении. Кадры сопровождаются песней "И Ленин такой молодой!".

Скриншот с видео

Отметим, что подобного рода видео от террористов часто оказываются обычным фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в пятницу, 5 июля, террористы нарушили режим тишины 28 раз. В результате пострадали шесть украинских военнослужащих.

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