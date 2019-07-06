"Л/ДНР" заявили о разгромном ударе по ВСУ и показали видео

Террористы начали распространять в сети новое видео, на котором, по их словам, запечатлен "разгром" блиндажа ВСУ на Донбассе.
В то же время, не уточняется где и когда это произошло. Ролик с разрушающим ударом показал в своем Twitter блогер Necro Mancer. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Заявляют ПТУР по блиндажу ВСУ, дата и место съемки неизвестно", – сказано в пояснении. Кадры сопровождаются песней "И Ленин такой молодой!".
Скриншот с видео
Отметим, что подобного рода видео от террористов часто оказываются обычным фейком.
Заявляют ПТУР #роа по блиндажу #ВСУ, дата и место съёмки неизвестно https://t.co/KDlvqJtIQM pic.twitter.com/yF321joqWT— Necro Mancer (@666_mancer) 6 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в пятницу, 5 июля, террористы нарушили режим тишины 28 раз. В результате пострадали шесть украинских военнослужащих.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.