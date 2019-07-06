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"Л/ДНР" заявили о разгромном ударе по ВСУ и показали видео

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Террористы начали распространять в сети новое видео, на котором, по их словам, запечатлен "разгром" блиндажа ВСУ на Донбассе.

В то же время, не уточняется где и когда это произошло. Ролик с разрушающим ударом показал в своем Twitter блогер Necro Mancer. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Заявляют ПТУР по блиндажу ВСУ, дата и место съемки неизвестно", – сказано в пояснении. Кадры сопровождаются песней "И Ленин такой молодой!".

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"Л/ДНР" заявили о разгромном ударе по ВСУ и показали видео

Скриншот с видео

Отметим, что подобного рода видео от террористов часто оказываются обычным фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в пятницу, 5 июля, террористы нарушили режим тишины 28 раз. В результате пострадали шесть украинских военнослужащих.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Не будет Донбасс подчиняться бaндepoвcкой xyнтe!
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Киевский Кадет
Киевский Кадет
Зато когда подобное публикуют "воены свитла", то это не подлежит сомнению и ну ни как не может быть фейком
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Я как всегда пытаюсь придраться к видео или фоте....и не могу)))) Поздравляю вас ..животные
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