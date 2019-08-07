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"Л/ДНР" затаились после убийства ВСУшников: что происходит в зоне ООС

1.3т Читать материал на украинском

С начала суток 7 августа террористы прекратили обстрелы украинских воинов на Донбассе. В зоне ООС сохраняется режим тишины.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – сообщили в пресс-службе ООС на Facebook.

За прошедшие сутки формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенных минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм.

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Четверо украинских воинов погибли, один получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • дважды рядом с Павлополем из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • дважды вблизи Водяного – из стрелкового оружия;

  • вблизи Лебединського из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 3 раза:

  • дважды неподалеку Травневого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Южное из миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Л/ДНР" затаились после убийства ВСУшников: что происходит в зоне ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, подло обстреляв ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
В зоне ООС сохраняется режим тишины ? Хочу каждое утро читать такое сообщение !
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васильевич василий
васильевич василий
ХоХ лы . Вы прекратите убивать друг друга .
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