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8 февраля • обновлено в 07:28
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"Л/ДНР" внезапно перешли к новой тактике на Донбассе

14.3т
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Террористы резко сократили количество обстрелов на Донбассе 6 февраля, совершив 4 атаки за сутки. Таким образом "Л/ДНР" изменили тактику, временно затаившись.

В результате столкновений боевую травму получил один украинский воин. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберного пулемета обстрелял защитников Красногоровки.

"Л/ДНР" внезапно перешли к новой тактике на Донбассе

Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды рядом с Ореховым – из минометов калибра 120 мм (25 мин);

  • в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыло сенсационное видео с признанием главаря "ДНР" в обстрелах, он лично приказал ударить по Ясиноватой.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Тег
Новости ДНР
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Wick John
Wick John
А захисники обосрали шаровары от страха
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Это так и есть я житель Донецка!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
кто подскажет,этот сайт помойка?
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