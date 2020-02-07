"Л/ДНР" внезапно перешли к новой тактике на Донбассе

Террористы резко сократили количество обстрелов на Донбассе 6 февраля, совершив 4 атаки за сутки. Таким образом "Л/ДНР" изменили тактику, временно затаившись.

В результате столкновений боевую травму получил один украинский воин. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберного пулемета обстрелял защитников Красногоровки.

Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды рядом с Ореховым – из минометов калибра 120 мм (25 мин);

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыло сенсационное видео с признанием главаря "ДНР" в обстрелах, он лично приказал ударить по Ясиноватой.

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