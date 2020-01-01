"Л/ДНР" в новом году жестко обстреляли ВСУ: у Украины потери

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Обьединенных сил получил ранения.

Об этом на вечернем брифинге сообщил пресс-центр ОС 1 января 2020. Так, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Днем 1 января режим тишины соблюдается. Та же ситуация на участках разведения №2 и №3.

При этом, 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Уточняется, что противник обстрелял позиции ВСУ из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Новолуганское и Крымское. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных не было", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 20 по 26 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 69 обстрелов позиций ВСУ. Одному из раненых бойцов лазерным оружием врага повреждено сетчатку глаза.

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