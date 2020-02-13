Хвастаются стрельбами по ОС: "Л/ДНР" устроили показуху для российских кураторов

Террористы "Л/ДНР" на Донбассе устраивают провокационные обстрелы позиций Объединенных сил. Они хвастаются своей подготовкой перед высокопоставленными кураторами из России, которые приехали с проверкой.

По данным Главного управления разведки Украины, сообщается на сайте Минобороны, комиссия из представителей Генерального штаба и командования Южного военного округа ВС РФ сейчас инспектирует соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск.

В частности, они проверяют боевую и мобилизационную готовность, материально-техническое , финансовое и кадровое обеспечение.

Российские оккупанты на Донбассе "Новости Донбасса"

"В ходе проверок для членов комиссии проводятся показательные мероприятия по демонстрации приобретенных подразделениями оккупантов боевых возможностей по поражению объектов Объединенных сил и провоцирование подразделений ВСУ на открытие огня. Таким образом российское оккупационное командование пытается обосновать необходимость увеличения "бюджетных расходов" для оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сводке разведчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо всего прочего российская комиссия на Донбассе также проверяет подготовку и проверку готовности террористов к применению артиллерийских подразделений с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов. Все это отрабатывается во взаимодействии с разведывательными подразделениями.

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