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13 февраля • обновлено в 16:21
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Хвастаются стрельбами по ОС: "Л/ДНР" устроили показуху для российских кураторов

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Террористы "Л/ДНР" на Донбассе устраивают провокационные обстрелы позиций Объединенных сил. Они хвастаются своей подготовкой перед высокопоставленными кураторами из России, которые приехали с проверкой.

По данным Главного управления разведки Украины, сообщается на сайте Минобороны, комиссия из представителей Генерального штаба и командования Южного военного округа ВС РФ сейчас инспектирует соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск.

В частности, они проверяют боевую и мобилизационную готовность, материально-техническое , финансовое и кадровое обеспечение.

Российские оккупанты на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе

"Новости Донбасса"

"В ходе проверок для членов комиссии проводятся показательные мероприятия по демонстрации приобретенных подразделениями оккупантов боевых возможностей по поражению объектов Объединенных сил и провоцирование подразделений ВСУ на открытие огня. Таким образом российское оккупационное командование пытается обосновать необходимость увеличения "бюджетных расходов" для оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сводке разведчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо всего прочего российская комиссия на Донбассе также проверяет подготовку и проверку готовности террористов к применению артиллерийских подразделений с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов. Все это отрабатывается во взаимодействии с разведывательными подразделениями.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки ДНР
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