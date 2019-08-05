"Л/ДНР" устроили подлые провокации на Донбассе: произошла трагедия

Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 5 августа, два раза нарушили установленное на Донбассе перемирие.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения. Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Вооруженные Силы в свою очередь придерживались режима прекращения огня на Донбассе.

Иллюстрация. ООС на Донбассе Соцсети

Известно, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток " противник совершил один обстрел позиций ОС вблизи Водяного по направлению Ужовки, применяя стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – также один раз, неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина, применяя стрелковое оружие.

Карта ООС

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:

применение любого вида огня, включая снайперский;

наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как писал OBOZREVATEL, 4 августа российские наемники на Донбассе распространили очередной фейк. Они обвинили ВСУ в обстреле временно оккупированной Горловки.

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