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"Л/ДНР" устроили подлые провокации на Донбассе: произошла трагедия

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Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 5 августа, два раза нарушили установленное на Донбассе перемирие.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения. Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Вооруженные Силы в свою очередь придерживались режима прекращения огня на Донбассе.

Новости
На Донбассе террористы устроили подлые обстрелы сил ООС: карта

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Соцсети

Известно, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из стрелкового оружия.

  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций ОС вблизи Водяного по направлению Ужовки, применяя стрелковое оружие.

  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – также один раз, неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина, применяя стрелковое оружие.

Карта ООС

Карта ООС

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:

  • применение любого вида огня, включая снайперский;

  • наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;

  • размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как писал OBOZREVATEL, 4 августа российские наемники на Донбассе распространили очередной фейк. Они обвинили ВСУ в обстреле временно оккупированной Горловки.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Перемирие на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР ООС видео
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
У них это традиция там что ли? Подрываться на своих минах...
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