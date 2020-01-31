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31 января • обновлено в 07:51
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"Л/ДНР" устроили кровопролитный бой на Донбассе: у Украины потери

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Один украинский воин был ранен во время боевых действий на Донбассе 30 января. Всего противник 6 раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Российские наемники вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно:

  • вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем;

  • рядом с Талаковкой – со станкового противотанкового гранатомета – 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Л/ДНР" устроили кровопролитный бой на Донбассе

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Орехово – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

  • три раза возле Новотошковского – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82-мм минометов – 13 мин;

  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный – со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета.

Как сообдщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 30 января террористы устроили утренний обстрел.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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