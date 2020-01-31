"Л/ДНР" устроили кровопролитный бой на Донбассе: у Украины потери

Один украинский воин был ранен во время боевых действий на Донбассе 30 января. Всего противник 6 раз нарушил режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Российские наемники вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно:
вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем;
рядом с Талаковкой – со станкового противотанкового гранатомета – 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Орехово – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;
три раза возле Новотошковского – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82-мм минометов – 13 мин;
вблизи населенного пункта Хутор Вольный – со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета.
Как сообдщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 30 января террористы устроили утренний обстрел.
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