"Л/ДНР" устроили кровопролитный бой на Донбассе: у Украины потери

Один украинский воин был ранен во время боевых действий на Донбассе 30 января. Всего противник 6 раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Российские наемники вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно:

вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем;

рядом с Талаковкой – со станкового противотанкового гранатомета – 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

три раза возле Новотошковского – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82-мм минометов – 13 мин;

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета.

Как сообдщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 30 января террористы устроили утренний обстрел.

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