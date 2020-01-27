Главная Новости
27 января • обновлено в 07:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Л/ДНР" устроили кровавые бои на Донбассе: Украина понесла потери

324
Читать материал на украинском

Один украинский воин погиб, еще один получил травму в результате боевых действий на Донбассе 26 января.

Кроме того, из-за подрыва неустановленном взрывном устройстве, один защитник Украины погиб и еще один получил боевую травму. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Новости
Никаких независимых "Л/ДНР"! Казанский подметил показательный нюанс в отставке Суркова

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

"Л/ДНР" устроили кровавые бои на Донбассе: Украина понесла потери

Семь обстрелов по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов;

  • рядом с Лебединским – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • два раза неподалеку Орехово – из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-мм миномета – 4 мины, а также гранатометов различных систем;

  • дважды вблизи населенного пункта Новотошковское – 8 мин со 120-мм миномета;

  • неподалеку Крымского – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Кроме того, в 18:15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов, добавив, что с начала января на Донбассе погибли уже 11 украинских военных.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги