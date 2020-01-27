"Л/ДНР" устроили кровавые бои на Донбассе: Украина понесла потери

Один украинский воин погиб, еще один получил травму в результате боевых действий на Донбассе 26 января.
Кроме того, из-за подрыва неустановленном взрывном устройстве, один защитник Украины погиб и еще один получил боевую травму. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.
Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Семь обстрелов по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
дважды неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов;
рядом с Лебединским – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
два раза неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
два раза неподалеку Орехово – из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-мм миномета – 4 мины, а также гранатометов различных систем;
дважды вблизи населенного пункта Новотошковское – 8 мин со 120-мм миномета;
неподалеку Крымского – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.
Кроме того, в 18:15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов, добавив, что с начала января на Донбассе погибли уже 11 украинских военных.
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