"Л/ДНР" устроили кровавые бои на Донбассе: Украина понесла потери

Один украинский воин погиб, еще один получил травму в результате боевых действий на Донбассе 26 января.

Кроме того, из-за подрыва неустановленном взрывном устройстве, один защитник Украины погиб и еще один получил боевую травму. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Семь обстрелов по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов;

рядом с Лебединским – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

два раза неподалеку Орехово – из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-мм миномета – 4 мины, а также гранатометов различных систем;

дважды вблизи населенного пункта Новотошковское – 8 мин со 120-мм миномета;

неподалеку Крымского – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Кроме того, в 18:15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов, добавив, что с начала января на Донбассе погибли уже 11 украинских военных.

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