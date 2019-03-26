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"Л/ДНР" устроили кровавую схватку с ВСУ на Донбассе: есть потери

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Во вторник, 26 марта, террористы "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям защитников Украины на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что пророссийские боевики четыре раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями, потратив 31 мину калибров 120 и 82 мм.

Также противник вел обстрелы с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Л/ДНР" устроили кровавую схватку с ВСУ на Донбассе: есть потери

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня:

  • трижды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;

  • дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское;

  • из крупнокалиберных пулеметов — у города Красногоровка;

  • со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Каменка;

  • из ручных противотанковых и подствольных гранатометов — вблизи села Водяное;

  • из крупнокалиберных пулеметов — у города Марьинка.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов украинских позиций:

  • из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — вблизи села Крымское;

  • из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 — у поселка Новолуганское;

  • из минометов калибра 82 мм — в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новозвановка;

  • из противотанковых ракетных комплексов — вблизи поселка городского типа Троицкое.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", — сказано в сводке.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожили в пресс-службе.

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Голос Америки

Как писал OBOZREVATEL, 25 марта на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих. ВСУ пришлось открыть ответный огонь, в результате чего был уничтожен один террорист, а еще двое получили ранения.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРООСВооруженные силы Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус один! Отлично!!! Есть ещё желающие сдохнуть во имя процветания Рошена?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Пигин Макс, где один там и десять
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