"Л/ДНР" устроили кровавую схватку с ВСУ на Донбассе: есть потери

Во вторник, 26 марта, террористы "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям защитников Украины на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что пророссийские боевики четыре раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями, потратив 31 мину калибров 120 и 82 мм.

Также противник вел обстрелы с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня:

трижды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;

дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское;

из крупнокалиберных пулеметов — у города Красногоровка;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Каменка;

из ручных противотанковых и подствольных гранатометов — вблизи села Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов — у города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов украинских позиций:

из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — вблизи села Крымское;

из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 — у поселка Новолуганское;

из минометов калибра 82 мм — в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новозвановка;

из противотанковых ракетных комплексов — вблизи поселка городского типа Троицкое.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", — сказано в сводке.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожили в пресс-службе.

ВСУ на Донбассе Голос Америки

Как писал OBOZREVATEL, 25 марта на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих. ВСУ пришлось открыть ответный огонь, в результате чего был уничтожен один террорист, а еще двое получили ранения.

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