"Л/ДНР" устроили кровавую схватку с ВСУ на Донбассе: есть потери

Во вторник, 26 марта, террористы "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям защитников Украины на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что пророссийские боевики четыре раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями, потратив 31 мину калибров 120 и 82 мм.
Также противник вел обстрелы с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня:
трижды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;
дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское;
из крупнокалиберных пулеметов — у города Красногоровка;
со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Каменка;
из ручных противотанковых и подствольных гранатометов — вблизи села Водяное;
из крупнокалиберных пулеметов — у города Марьинка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов украинских позиций:
из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — вблизи села Крымское;
из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 — у поселка Новолуганское;
из минометов калибра 82 мм — в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новозвановка;
из противотанковых ракетных комплексов — вблизи поселка городского типа Троицкое.
"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", — сказано в сводке.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожили в пресс-службе.
ВСУ на Донбассе
Голос Америки
Как писал OBOZREVATEL, 25 марта на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих. ВСУ пришлось открыть ответный огонь, в результате чего был уничтожен один террорист, а еще двое получили ранения.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.