"Л/ДНР" устроили кровавую расправу над ВСУ на Донбассе и получили ответ

Во вторник, 21 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, противник три раза нарушил режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба ОС в Facebook.

Так, оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи населенного пункта Водяное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле села Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

Война на Донбассе KP.UA

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ успешно провели масштабную операцию по уничтожению военной техники противника в Первомайске в оккупированной Луганской области.

Так, бойцы 54-й механизированной бригады ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ.

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