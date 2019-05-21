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"Л/ДНР" устроили кровавую расправу над ВСУ на Донбассе и получили ответ

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Во вторник, 21 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, противник три раза нарушил режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба ОС в Facebook.

Так, оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи населенного пункта Водяное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • возле села Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

KP.UA

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ успешно провели масштабную операцию по уничтожению военной техники противника в Первомайске в оккупированной Луганской области.

Так, бойцы 54-й механизированной бригады ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСНовости Донбасса
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
<<бойцы 54-й механизированной бригады ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ.>> ------------- Разумеется, это эротические фантазии. Но даже в своих эротических фантазиях, КАК и ЧЕМ они это "ликвидировали"? Стрелковым оружием? Не серьёзно. Т.е. тяжёлое вооружение ВСУ находится на линии соприкосновения? ----------- Второй вопрос: как они умудрились это сделать не нарушая режим прекращения огня? В ответ на описанные в статье три очереди из стрелкового оружия? Смешно! ------- Автор статьи спалил карателей :о))
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Интересное наблюдение: когда ЛДНР "нарушают" (в кавычках или нет - не важно) режим прекращения огня, гибнут ВСУ-шники. Когда "в ответ" (в кавычках, естественно) нарушают ВСУ-шники, гибнет мирное население. Что бы это значило?
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Golan Sim
Golan Sim
Захищая "незалежнiсть" України вiд жителiв Донбассу, майданiвський режим робить все, щоби знищити спокiй, добробут та мирне життя простих українцiв.
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