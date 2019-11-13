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13 ноября • обновлено в 09:01
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"Л/ДНР" устроили кровавую провокацию на Донбассе: у ВСУ потери

2.8т
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Двое украинских военных получили тяжелые травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне Операции Объединенных сил 12 ноября.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре ОС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:

  • у Песков – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Славного, Березового и Красногоровки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды вблизи Марьинки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Тарамчука – из СПГ и подствольных гранатометов;

  • неподалеку Пищевика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Л/ДНР" устроили кровавую провокацию на Донбассе: у ВСУ потери

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

  • у Хутора Вольного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку от Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из СПГ и автоматических гранатометов;

  • вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 ноября.

9 ноября оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Снова алкоголь?у воинов света тонкая , чувствительная натура.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну что ж, прямо с утра отличные новости! Так держать!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наши адепты майдановского нацизма, воюя за "незалежность" со своими согражданами в Донбассе, всё более покрывают себя позором и опускают нашу Украину в тьму хаоса и анархии.
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Он Алекс
Он Алекс
Штуцер Лёва, русский фашист уйди хотя бы с украинского сайта ... вот тебе новость -С венками и крестами: в России детям сделали горку из земли с кладбища НОВОСТИ РОССИИ 08:25, 13.11.2019 Обновлено: 08:26, 13.11.2019
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