"Л/ДНР" устроили кровавую провокацию на Донбассе: у ВСУ потери

Двое украинских военных получили тяжелые травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне Операции Объединенных сил 12 ноября.
Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:
у Песков – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
у Славного, Березового и Красногоровки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Марьинки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
у Тарамчука – из СПГ и подствольных гранатометов;
неподалеку Пищевика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
у Хутора Вольного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку от Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из СПГ и автоматических гранатометов;
вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
у Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 ноября.
9 ноября оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.
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