"Л/ДНР" устроили кровавую провокацию на Донбассе: у ВСУ потери

Двое украинских военных получили тяжелые травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне Операции Объединенных сил 12 ноября.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:

у Песков – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Славного, Березового и Красногоровки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Марьинки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Тарамчука – из СПГ и подствольных гранатометов;

неподалеку Пищевика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

у Хутора Вольного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 ноября.

9 ноября оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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