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"Л/ДНР" устроили бойню: появились новые подробности о пострадавших в ВСУ

1.1тЧитать материал на украинском

Количество пострадавших военнослужащих ВСУ во время обстрела позиций у поселка Новолуганское Донецкой области выросло до 11 человек.

"По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих", — сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Также там напомнили, что террористы обстреляли украинские позиции, в результате чего погибли двое военных.

"Л/ДНР" устроили бойню: появились новые подробности о пострадавших в ВСУ

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"Огонь русских оккупантов не остается безнаказанным. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору. Мы, Объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, Минскими договоренностями и международным гуманитарным правом", — отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Смешно получать люлей от шахтеров, поэтому пишут русские окупанты))))))
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Антошин Денис
Антошин Денис
Снова ВСУ жалуются на шахтеров, что те, якобы, их обстреливают
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