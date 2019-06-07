"Л/ДНР" устроили бойню: появились новые подробности о пострадавших в ВСУ

Количество пострадавших военнослужащих ВСУ во время обстрела позиций у поселка Новолуганское Донецкой области выросло до 11 человек.

"По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих", — сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Также там напомнили, что террористы обстреляли украинские позиции, в результате чего погибли двое военных.

Антикор

"Огонь русских оккупантов не остается безнаказанным. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору. Мы, Объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, Минскими договоренностями и международным гуманитарным правом", — отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

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