Войска РФ укрепляют позиции: в ООС заявили о новых нарушениях перемирия

На Донбассе в пятницу, 14 августа, было зафиксировано три нарушения договоренностей о полном прекращении огня со стороны террористов "Л/ДНР".

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook (по состоянию на 17:00).

Пресс-служба Операции Объединенных сил подчеркнула, что на большинстве участков ответственности украинских подразделений не было обстрелов.

Вблизи Авдеевки было зафиксировано вражескую огневую провокацию из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону подразделений ВСУ неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный и Новгородское.

"Наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – сказано в сообщении.

В штабе добавили, что ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой украинским воинами.

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Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили вооруженные провокации. В частности, они были замечены за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.