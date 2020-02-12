"Л/ДНР" угомонились: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Российские наемники подозрительно затаились на Донбассе. За минувшие сутки они лишь 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщили в прес-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно:

трижды в районе Орехово – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем;

недалеко от населенного пункта Крымское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России задержали "черного Ленина" из "ДНР". Бенеса Айо взяли якобы по запросу Украины.

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