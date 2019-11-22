"Л/ДНР" ударили ракетами по ВСУ: много раненых

Трое украинских воинов были ранены в результате боев на Донбассе 21 ноября. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями оружия. Кроме того, зафиксирован огонь из ПТРК.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:
дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов.
вблизи Красногоровки – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрелов:
неподалеку Шумов – из противотанкового ракетного комплекса;
у Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото ликвидированного на Донбассе стрелка "ДНР". Его нашли мертвым.
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