"Л/ДНР" ударили ракетами по ВСУ: много раненых

Трое украинских воинов были ранены в результате боев на Донбассе 21 ноября. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями оружия. Кроме того, зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:

дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов.

вблизи Красногоровки – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрелов:

неподалеку Шумов – из противотанкового ракетного комплекса;

у Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото ликвидированного на Донбассе стрелка "ДНР". Его нашли мертвым.

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