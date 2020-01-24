"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: обстановка накалилась

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 23 января. Всего вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Восемь обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

неподалеку Талаковки – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;

два раза рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй – со станковой противотанкового гранатомета – 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрела были зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Ореховым – из гранатометов различных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ понесли трагические потери на Донбассе из-за кровавых боев, которые развязали террористы.

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