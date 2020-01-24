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24 января • обновлено в 08:03
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"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: обстановка накалилась

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Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 23 января. Всего вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Восемь обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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  • неподалеку Талаковки – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;

  • два раза рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новоселовки Второй – со станковой противотанкового гранатомета – 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

  • рядом с Авдеевкой – из крупнокалиберного пулемета;

  • вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: обстановка накалилась

Три вражеских обстрела были зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

  • рядом с Ореховым – из гранатометов различных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ понесли трагические потери на Донбассе из-за кровавых боев, которые развязали террористы.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР террористы "ДНР"
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