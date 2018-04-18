"Л/ДНР" ударили по украинским войскам: есть потери

Один украинский военный погиб и еще трое получили ранения в результате обстрелов со стороны террористов на Донбассе.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные войска 45 обстреляли украинские позиции, передает пресс-центр штаба АТО на Facebook.

"На луганском направлении из запрещенной 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи Зайцево. Кроме этого, из 120 мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов - в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Луганского", - говорится в сообщении.

"На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции в районе Водного и Гнутово, а минометы калибра 82 мм и гранатометы - применил по защитникам Новотроицкого", - добавили в штабе.

Также по украинским военным бил снайпер врага.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что силы АТО мощно ударили на Донбассе.