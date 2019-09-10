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10 сентября • обновлено в 08:24
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"Л/ДНР" ударили по Украине на Донбассе: есть потери

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Один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов ВСУ на Донбассе террористами "Л/ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Противник обстреливал позиции украинских воинов из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Авдеевки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Опытного из автоматического гранатомета;

  • дважды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Зайцево – из миномета калибра 82 мм;

  • дважды вблизи Троицкого – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Причепиловки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Л/ДНР" ударили по Украине на Донбассе: есть потери

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе ликвидировали молодого террориста "ДНР", появились его фото.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР
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васильевич василий
васильевич василий
Хо Хлы не стреляйте друг в друга
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да не, это просто птуры обратно прилетели, которыми вы блиндаж обстреливали на Светлодарской дуге, земля то круглая.
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