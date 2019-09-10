"Л/ДНР" ударили по Украине на Донбассе: есть потери

Один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов ВСУ на Донбассе террористами "Л/ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Противник обстреливал позиции украинских воинов из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Зайцево – из миномета калибра 82 мм;

дважды вблизи Троицкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Причепиловки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе ликвидировали молодого террориста "ДНР", появились его фото.

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