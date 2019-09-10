"Л/ДНР" ударили по Украине на Донбассе: есть потери

Один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов ВСУ на Донбассе террористами "Л/ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Противник обстреливал позиции украинских воинов из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Опытного из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
неподалеку Зайцево – из миномета калибра 82 мм;
дважды вблизи Троицкого – из стрелкового оружия;
неподалеку Причепиловки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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