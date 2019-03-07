|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Л/ДНР" ударили из страшного оружия по ВСУ и поплатились

107.9тЧитать материал на украинском

Два террориста "Л/ДНР" были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 6 марта.

Кроме того, украинским воинам удалось уничтожить одну единицу военной техники противника. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

За минувшие сутки ни один украинский военный не пострадал. Всего 6 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, оккупанты применяли 11 раз, потратив 121 снаряд и мины. Впервые с начала года российско-оккупационные войска вновь применили артиллерию калибра 152 мм.

Новости
"Удалили "Прыщ": появилось видео уничтожения позиции "ДНР" воинами ВСУ

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны четыре раза: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское", — уточнили в ООС.

Под обстрел попали воины возле села Гнутово и Водяное, а также Богдановка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял наши позиции: дважды из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, из минометов калибра 120 мм — в районе села Крымское", — добавили в ОС.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный снайпер "ДНР" пожаловался на огромные потери террористов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
24
Комментарии
11
197
Смешно
55
Интересно
6
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сурко Віктор
Сурко Віктор
На любі виклики з боку проросійських найманців буде адекватна відповідь і вона буде нищівною!!! Так що не провокуйте ОСів!!! В інакшому випадку записуйтесь в добровольців 200 бригади!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
За даними розвідки, 6 березня двох окупантів ліквідовано та трьох поранено. Також знищено одну одиницю військової техніки противника. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На Донбассе погиб лейтенант Богдан Слобода из Новояворивска Львовской области. Об этом в четверг, 7 марта, сообщается на сайте Львовской ОГА.......но потерь у украинских батальонов сс нет...а галицаи дохнут планово.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги