"Л/ДНР" ударили из страшного оружия по ВСУ и поплатились

Два террориста "Л/ДНР" были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 6 марта.

Кроме того, украинским воинам удалось уничтожить одну единицу военной техники противника. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

За минувшие сутки ни один украинский военный не пострадал. Всего 6 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, оккупанты применяли 11 раз, потратив 121 снаряд и мины. Впервые с начала года российско-оккупационные войска вновь применили артиллерию калибра 152 мм.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны четыре раза: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское", — уточнили в ООС.

Под обстрел попали воины возле села Гнутово и Водяное, а также Богдановка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял наши позиции: дважды из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, из минометов калибра 120 мм — в районе села Крымское", — добавили в ОС.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный снайпер "ДНР" пожаловался на огромные потери террористов.

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