Перемирие? "Л/ДНР" убили воина ВСУ на Донбассе

В пятницу, 13 сентября, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе снова погиб воин Вооруженных сил Украины.
Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, защитник получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевой задачи.
На месте трагедии с целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командование воинской части. Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя.
Погиб воин ВСУ
"РБК-Украина"
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.
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