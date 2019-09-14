Перемирие? "Л/ДНР" убили воина ВСУ на Донбассе

В пятницу, 13 сентября, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе снова погиб воин Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, защитник получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевой задачи.

На месте трагедии с целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командование воинской части. Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя.

Погиб воин ВСУ "РБК-Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

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