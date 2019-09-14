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14 сентября • обновлено в 11:43
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Перемирие? "Л/ДНР" убили воина ВСУ на Донбассе

1.2т Читать материал на украинском

В пятницу, 13 сентября, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе снова погиб воин Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, защитник получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевой задачи.

На месте трагедии с целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командование воинской части. Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя.

Погиб воин ВСУ

Погиб воин ВСУ

"РБК-Украина"

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Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Дудко Олег
Дудко Олег
Перемирие? Атака айдаровской дрг и убийство ополченцев не в счёт. А нас теперь за шо?
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2
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Перемирие?погибший выполнял боевую задачу,значит не смотря на перемирие шел убивать,но получил мощную ответку от защитников Доннбасса.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А не надо было ставить и выполнять "боевые задачи". Почему-то западенцы решили, что они главные в этой стране и Донбасс будет им подчиняться. Хрен вам!
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