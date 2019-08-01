"Л/ДНР" стягивают бронетехнику на передовую: в Минобороны предупредили об опасности

Оккупанты в ночное время скрыто перемещают боевые бронированные машины вплотную к линии столкновения на расстояние огневого поражения позиций Объединенных сил на Донбассе, игнорируя перемирие.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 1 августа, пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на данные Главного управления разведки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Несмотря на декларативные заявления руководства российских оккупационных администраций по соблюдению Минских договоренностей, противник продолжает нарушать требования по отводу вооружение от линии столкновения", – отметил он.

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Праута рассказал, что на отдельных направлениях в районах, запрещенных для размещения тяжелой техники и вооружения, под видом проведения учений продолжают находиться 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Кроме того, в Минобороны также сообщили, что в соединениях и частях российско-оккупационных войск проводятся интенсивные мероприятия подготовки корректировщиков артиллерийского огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия в период с конца июня до середины июля стащила к границе с Украиной БТРы и пушки.

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