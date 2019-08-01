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"Л/ДНР" стягивают бронетехнику на передовую: в Минобороны предупредили об опасности

1.4т Читать материал на украинском

Оккупанты в ночное время скрыто перемещают боевые бронированные машины вплотную к линии столкновения на расстояние огневого поражения позиций Объединенных сил на Донбассе, игнорируя перемирие.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 1 августа, пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на данные Главного управления разведки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Несмотря на декларативные заявления руководства российских оккупационных администраций по соблюдению Минских договоренностей, противник продолжает нарушать требования по отводу вооружение от линии столкновения", – отметил он.

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"Л/ДНР" стягивают бронетехнику на передовую

"Л/ДНР" стягивают бронетехнику на передовую

Антикор

Праута рассказал, что на отдельных направлениях в районах, запрещенных для размещения тяжелой техники и вооружения, под видом проведения учений продолжают находиться 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Кроме того, в Минобороны также сообщили, что в соединениях и частях российско-оккупационных войск проводятся интенсивные мероприятия подготовки корректировщиков артиллерийского огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия в период с конца июня до середины июля стащила к границе с Украиной БТРы и пушки.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Министерство обороны Украины
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Так Зеленский же все разрулил. Это главное перестать стрелять, договориться по середине и отстронить Порошенко. И будет мир. Или что-то пошло не так?
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Кор Павел
Кор Павел
Техника с Осетии 2008 года лишь наипать народ!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
одни и те же фото, из года в год
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