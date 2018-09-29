''Л/ДНР'' резко увеличили количество обстрелов: ранены четверо бойцов ОС

Российские оккупанты за сутки, 28 сентября, 34 раза открывали огонь по позициям наших войск. Враг существенно увеличил количество атак. Шесть из них производились из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем,крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и 7 ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 27 сентября, оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Четверо боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще восемь получили ранения.